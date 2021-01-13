تراند اليوم : واتساب يتوقف على ملايين الهواتف

سيتلقى الملايين من مستخدمي تطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل النصية، ضربة جديدة بتوقف التطبيق عن العمل على ملايين الهواتف الذكية.

وبحسب "سكاي نيوز"، سيتوقف تطبيق الدردشة المملوكة لفيسبوك، عن العمل على الأجهزة بنظام iOS 7، اعتبارا من 1 فبراير 2020.

وسيضطر مستخدمو واتساب على هواتف "آيفون 4"، أو الهواتف الأقدم، إلى شراء هاتف جديد، أو البحث عن بديل لتطبيق الدردشة الأكثر شيوعا في العالم.

وحدد واتساب نفس الموعد النهائي لمالكي الهواتف الذكية بنظام تشغيل "أندرويد" الذي يعمل بالإصدار 2.3.7 أو الأقدم ، المعروف باسم "Gingerbread".

وبدءا من اليوم، قام واتساب بإيقاف عمليات إعداد الحساب لمستخدمي أجهزة iOS 7 أو "Android Gingerbread"، إلا أنه يمكن للحسابات الحالية إرسال واستقبال الرسائل حتى نهاية تاريخ الدعم، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل".

اقرأ أيضاً

وفي الوقت نفسه، حذر واتساب من أن بعض الميزات قد تتوقف عن العمل في أي وقت من الآن وحتى الموعد النهائي في أوائل عام 2020.

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل من ولاية "كولورادو" الموجودة في الولايات المتحدة، وصديقته، لأنهم بنوا "غرفة جنسية" في ساحة منزلهم الخلفية لممارسة الجنس

بالفيديو| الاتحاد السعودي يكشف كواليس تعطل طائرة الفريق في روسيا