تراند اليوم : مقتل المغنية التركية هاجر تولو فى إطلاق نار بملهى بمدينة بودروم الساحلية

لقيت المغنية التركية هاجر تولو، حتفها اليوم، الخميس، جراء إطلاق نار وقع فى ملهى ليلى بمدينة بودروم التركية الساحلية.

وذكرت تقارير إعلامية وفق ما أكد موقع "سكاى نيوز عربية" أن المغنية التركية التى تبلغ من العمر 40 عاما، كانت تغنى فى ملهى ليلى يدعى "ميدوسا" عندما اقتحم 4 مسلحين المكان وأطلقوا النار بالمكان، وهو ما أدى إلى مقتلها، ومقتل محمد سورينسوى مالك الملهى، وإصابة 4 أشخاص آخرين.

اقرأ أيضاً

واعتقلت قوات الأمن التركية 4 أشخاص للاشتباه بصلتهم فى الهجوم، وذلك بعد أن راجعت كاميرات المراقبة بالمكان وتحديد السيارة التى أقلت المسلحين، لكن لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف.