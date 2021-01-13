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تراند اليوم : ثلاث مباريات نارية اليوم في مونديال روسيا 2018

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تجرى اليوم ثلاث مباريات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018، المقامة في روسيا.

المباراة الأولى ستكون بين المنتخب البرازيلي ونظيره الكوستاريكي، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

والمباراة الثانية، ستجمع منتخبي آيسلندا المشارك لأول مرة في نهائيات كأس العالم ونيجيريا، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

أما المواجهة الثالثة فستكون بين منتخبي صربيا متصدر المجموعة الخامسة، وسويسرا وصيف المجموعة، وذلك في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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