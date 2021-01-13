تراند اليوم : سامباولي يدافع عن ميسي ويتحمل مسؤولية الخسارة

أعرب المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي عن "ألمه الكبير"، بسبب الخسارة الثقيلة أمام كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة في نهائيات كأس العالم 2018، مدافعا في الوقت نفسه عن ليونيل ميسي.

وأوضح سامباولي أنه يتحمل مسؤولية تلك الهزيمة التي تهدد فريقه بالخروج مبكرا من المونديال، وقال: "أنا المسؤول عن كل شيء، لا يمكن تحميل اللاعبين الذين كانوا في الميدان المسؤولية، إنها مسؤولية المدرب".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "غارديان" البريطانية: "خطة اللعب التي اعتمدنا عليها لم تنجح فأنا لم أقرأ المباراة بشكل صحيح، لكن علينا أن نتمسك بالأمل حتى آخر لحظة".

وبيّن سامباولي، أن لاعبي المنتخب هم سبب عدم تألق ليونيل ميسي برفقة بلاده، مردفا: "إنه قائد فريقنا، إنه يقود الفريق، وببساطة لم نتمكن من تمرير الكرة إليه، كنا نعمل على إيصال الكرة له والخصم يحاول منع ذلك، لذلك خسرنا المعركة".

وواصل: "لا أشعر بالخجل ولكن بالألم، لقد مر وقت طويل منذ أن شعرت بهذا الشعور كمدرب، هناك الكثير من الألم لأننا لم نكن على مستوى آمال الشعب الأرجنتيني".

وتابع: "أود الاعتذار لكل من جاء لمتابعتنا، أعتقد أنني مسؤول عن ذلك، كنت متحمسا للغاية مثلكم والآن أشعر بألم شديد، حاولت بذل قصارى جهدي حتى الآن ولم أجد طريقة لمنحكم ما تريدون".