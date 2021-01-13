تراند اليوم : ستيرلينج: فزت بالدوري مع سيتي وفي اليوم التالي وجدت ابنتي تغني "مو صلاح"

تذكر رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا أيامه في ليفربول قبل الرحيل عن الفريق.

وكتب ستيرلينج "كانت أهم لحظاتي في سن الـ15 حين وصلني عرضا من ليفربول وجلست مع والدتي لأقنعها بضرورة الموافقة رغم رفضها في باديء الأمر بسبب ابتعاد النادي عن منزلنا بمسافة ثلاث ساعات".

"أردت الذهاب إلى ليفربول. كنت أحب جيراني جدا وإلى الآن هم مازالوا أصدقائي المقربين، لكن المنطقة كانت مليئة بالجريمة وقتها ورأيت أن انضمامي إلى ليفربول وتركيزي مع كرة القدم سيبعدني عن كل ذلك".

"انضممت بالفعل إلى ليفربول وعلى مدار سنتين كنت كالشبح اعتزلت العالم كله ولا أفعل أي شيء سوى كرة القدم. كنت أقضي طيلة الأسبوع في النادي ولا أعود لرؤية والدتي إلا في يوم الإجازة".

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"النادي جعلني أعيش مع زوجين كبيرين في السبعينات من عمرهم. لقد عاملاني كحفيد لهم وبطريقة رائعة في الحقيقة. كلما عدت للمنزل وجدت الطعام جاهزا لي وفي المنزل توجد حديقة رائعة وزهور جميلة، لقد كان عالما مختلفا".

"كانت تلك هي الفترة الأهم في حياتي. كانت مهمتي الوحيدة هي الحصول على عقد مناسب مع ليفربول، ولذلك والدتي وأختي لم يكونا يحملاني أكثر من ذلك".

"أذكر أن اليوم الذي اشتريت فيه منزلا جديدا لوالدتي كان الأجمل في حياتي على الإطلاق".

وبرغم رحيل صاحب الـ23 عاما عن ليفربول منذ ثلاثة أعوام إلى مانشستر سيتي، إلا أن ابنته صاحبة الست سنوات مازالت مشجعة للفريق الأحمر. ليس هذا فقط، بل تغني أيضا أغنية محمد صلاح.

ستيرلينج يروي "فزت بالدوري هذا الموسم مع مانشستر سيتي وبعدد نقاط تخطى الـ100 نقطة، وفي اليوم التالي وجدت ابنتي تركض في المنزل وتغني أغنية صغيرة، هل تعلم ماذا تغني؟".

"هي لا تهتم بي مطلقا، كانت تركض وسط الكرات، وأقسم لك أنها كانت تجري بنفس طريقة والدها، صدرها مرفوع ويديها للأمام وظهرها مفرود وتغني، أي أغنية؟ تغني (Mo Salah, Mo Salah.. Running Down The Wings! Salahhhhh la la la la la la la! Egyptian king!).

وأتم مازحا "هل تصدق ذلك؟ فعلته بدماء باردة".

ويتواجد ستيرلينج حاليا رفقة قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم، لكنه وحسب التقارير مهدد بالغياب عن مباراة بنما المقبلة بسبب سوء مستواه أمام تونس.

كانت إنجلترا قد فازت على تونس بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.