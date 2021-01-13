تراند اليوم : حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

هناك الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم لكم خدمة حظك اليوم لكل الأبراج، حتى تستطيع الاطلاع عليها، قبل اتخاذ أى قرار



حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22/6/2018 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تندفع خلف الشائعات

برج الجوزاء واحد من الأبراج التى تتسم بحب الحياة والضحك، وهو من مواليد الأبراج الهوائية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

لا تندفع خلف كل ما يقال حولك فى العمل وعليك الرجوع لأصل الموضوعات قبل الإقدام على جديد

الجوزاء على الصعيد العاطفى

لا تتوقع أن يعطيك الحبيب أكثر مما تحصل عليه الآن ولهذا كن السند لنفسك ولا تعتمد على أحد.

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الجوزاء على الصعيد الصحى

صحتك بحاجة إلى الالتزام بتعليمات الطبيب خلال هذه الفترة دون أن يؤثر عليك الأمر بشكل سلبى.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمولود برج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لك تحديد أولوياتك والعمل على تحقيق الأهداف المختلفة لك بها.

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 22/6/2018 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تخلص من عقدك القديمة



برج الحمل واحد من الأبراج التى تتسم بالذكاء والطيبة، وهو من مواليد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن أشهر مواليد برج الحمل الفنان عمر الشريف.

عمر الشريف

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

تخلص من عقدك القديمة مع زملاء العمل واحرص على أن تحسن علاقتكم معًا وذلك يعود على مستواك فى العمل بشكل إيجابي كبير.

الحمل على الصعيد العاطفى

التأقلم مع تغير الحالة المزاجية للحبيب يفيد علاقتكما ويجعله يراجع تصرفاته خلال الفترة الماضية.

الحمل على الصعيد الصحى

لا تقدم على فعل الأشياء بتسرع كى لا تصاب ببعض الكدمات فى جسدك ما يشعرك بالألم.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج الحمل

يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لك الحرص على مستقبلك أكثر من أى وقت مضى والتعرف على من يدعمك فى مشوارك

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. شريكك جاب أخره

برج العقرب واحد من الأبراج التى تتميز بحب الأصدقاء والذكاء الشديد ويعيبه العند والعاطفة الغلابة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن مشاهير برج العقرب ليوناردو ديكابريو.

ليوناردو ديكابريو

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

لا تهتم بالخلافات الدائرة بين الزملاء فى العمل فلن يأتى من ورائها سوى انشغالك عن التفكير فى مهام عملك مما يؤثر بالسلب على حياتك العملية.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى

شريكك طفح به الكيل من تصرفاتك المزعجة فحاول أن تصلح من حالك قبل أن تخسره.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى

حاول التقليل من تناول المنبهات لما تعانى من أرق يؤثر على حالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب

لقد ضيعت الكثير من الفرص فحاول أن تنتهز الفرص المقبلة لتطوير حياتك.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 22/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اهرب من القلق

يهتم بالآخرين، هذه هى أبرز صفات برج السرطان الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن أشهر مواليد برج السرطان الفنان هانى سلامة.

هانى سلامة

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

الاهتمام بالعمل هو أهم شىء فى حياتك هذه الفترة، فلا تجعل حياتك مشتتة فى أمور أخرى تافهة.

السرطان على الصعيد العاطفى

العواطف لا تجد طريقها إلى قلبك بسهولة، فاسمح لها ببعض المساحة من وقتك.

السرطان على الصعيد الصحى

لا تتسرع فى الخروج من المستشفى فأنت بحاجة لبعض الكشوفات والتحاليل.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمولود برج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يناقش شخصا مهما ويقابله بعد فترة طويلة من البعد.

حظك اليوم برج الدلو 22/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقرب من أسرتك

يعشق السفر والترحال هذه هى أبرز صفات برج الدلو الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسنى.

سعاد حسنى

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

لا تجعل الإحباط يقضى على مستقبلك، اهتم بنجاحك خلال هذه الفترة.

الدلو على الصعيد العاطفى

الحب المفقود تجده داخل أسرتك، حاول استعادته مرة أخرى ببعض الاهتمام.

الدلو على الصعيد الصحى

قلل من السهر فجسمك بحاجة للراحة بشكل منتظم.

توقعات خبراء الفلك لمواليد برج الدلو

يتوقع خبراء الفلك لمواليد برج الدلو أن يعيش حياته بشكل أكثر سعادة واستقرار.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 22/6/2018 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. السعادة تطرق بابك اليوم

يقدم "اليوم السابع" حظك اليوم الجمعة برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو البرج الذى يتصف مواليده بالطموح الشديد، ويعتبر العند أبرز العيوب، ومن مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسنى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

استعن بزملاء العمل الأكثر خبرة منك فى إنجاز مهامك، وابحث عن وسائل مختلفة لتطوير مهاراتك .

الأسد على الصعيد العاطفى

تتخذ جانبًا منفصلاً عن الشريك، ولا تتحدثا طوال اليوم حتى تصفيا الأمور عند المساء، الوضوح والمصارحة سلاحك اليوم فلا تفرط فيهما.

الأسد على الصعيد الصحى

أنت ملتزم ومهتم بحالتك الصحية ولياقتك البدنية ترتفع اليوم، تبحث عن الهدوء العصبى والحصول على إجازة من العمل على رأس أولوياتك لتحقيق.

توقعات الفلك لبرج الأسد الفترة المقبلة

تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافك على مختلف الأصعدة، وينقصك المزيد من الثقة بالنفس، نفقاتك تحتاج لترشيد لتفادى الأزمات المالية

حظك اليوم برج الجدى الجمعة 22/6/2018 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تتخلص من القلق

يقدم "اليوم السابع" حظك اليوم الجمعة لمواليد برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو البرج الذى يتصف مواليده بحب الحياة والإقدام عليها، وتعتبر العصبية أبرز العيوب، ومن مشاهير برج الجدى.

إلهام شاهين

الجدى على الصعيد المهنى

تركز طاقتك فى العمل وإنجاز المهام المطلوبة منك بأكمل وجه، وتتلقى إشادة من رؤسائك لما تبذله من مجهود.

الجدى على الصعيد العاطفى

تتوصل لحلول ممكنة لتصفية الأجواء مع الشريك، ولقاء مهم بينكما عند المساء ينظمه صديق مقرب.

الجدى على الصعيد الصحى

تجنب تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب الخاص بك، ولا تهمل فى الالتزام بالنظام الغذائى الصحى الذى اتبعته الفترة الأخيرة.

توقعات الفلك لبرج الجدى

لديك اليوم مهام صعبة تتمكن من تخطيها بخبرتك المعهودة، وتتغلب على الآراء السلبية المحيطة بك.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اثبت نفسك فى العمل

يجد نفسه عند التعامل مع الآخرين وفعل الخير، هذه هى أبرز صفات برج الحوت الذى نقدم له توقعات علماء الفلك وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وجدير بالذكر أن الفنانة يسرا من أبرز مواليد برج الحوت.

يسرا

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

سوف تحصل على فرصة سفر قريبة، أيضًا سوف تشهد فترة مستقرة على الصعيد العملى وبينك وبين زملائك، فاستغل ذلك وأثبت نفسك فى العمل.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى

حاول أن تستثمر وقتك مع شريك حياتك، فهو قادر على احتوائك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى

سوف تنعم بحالة صحية مستقرة فحاول أن تحافظ عليها قدر المستطاع.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت

حاول أن تهتم أكثر بعائلتك فهم يحتاجون مزيدًا من الرعاية.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22/6/2018 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. فرصة سفر قريبة



إن كنت تحب مطالعة الأبراج بشكل يومى، ومن مواليد برج الثور، فبرج الثور واحد من الأبراج التى تتميز بالجدية والأمانة، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

حاول أن تستغل طاقتك الإيجابية فى عملك، وسوف تحصد نتائج مبهجة.

برج الثور على الصعيد العاطفى

سوف تشهد فترة حب وراحة نفسية فى علاقتك مع شريك حياتك، فحاول أن تستغلها قدر المستطاع.

برج الثور على الصعيد الصحى

سوف تعيش فترة من التوترات على الصعيد الصحى، فحاول أن تتخطاها بحذر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

توقعات علماء الفلك أن تنعم بفترة من الطمأنينة على المستوى العائلى، وسوف تحصل على فرصة سفر قريبة.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 22/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتخطى أى أزمة بالتحدى

يقدم "اليوم السابع" حظك اليوم الجمعة لمواليد برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو البرج الذى يتصف بالأمانة، ويعتبر التردد الزائد أحد عيوبه، ومن مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب.

عمرو دياب

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

تتجنب الالتحام مع مديرك فى العمل حتى لا تنشب المشاكل بينكم.

الميزان على الصعيد العاطفى

علاقتك العاطفية تتطلب المزيد من الاهتمام، فحاول أن تلتفت أكثر للشريك.

برج الميزان على الصعيد الصحى

عليك التجنب التام للمشروبات الغازية والوجبات السريعة

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

حاول أن تأخذ إجازة تستمتع فيها مع عائلتك، فهم يحتاجون منك المزيد من الاهتمام.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 22/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تندم على خسارة الشريك

برج القوس واحد من الأبراج التى تتميز بحب الخير والشغف للحياة ولكن يعيبه العند والعصبية، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن مشاهير هذا البرج الفنانة ميرفت أمين.

ميرفت امين

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

ينتظرك قرار قد يطيب خاطرك ويعوضك عما عانيت منه طوال الفترة الماضية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى

لقد حاولت كثيرًا التعديل من أخطاء شريكك فلا تندم على خسارته.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى

ابتعد بقدر الإمكان عن التدخين على الأقل حتى يطيب صدرك ما يعانى منه.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس

لقد تعبت كثيرًا الفترة الماضية سواء فى علاقتك بشريكك أو فى مهام عملك وستظهر نتيجة تعبك قريبًا.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 22/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حب نفسك

برج العذراء واحد من الأبراج الذى تتميز بانتقاد الغير، لكن يعيبه شخصيته غير الاجتماعية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ومن مشاهير هذا البرج الفنان كاظم الساهر.

كاظم الساهر

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

حاول أن تستغل قدراتك الخاصة وابتعد عن الاعتماد على الآخرين فى الانتهاء من مهام عملك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى

لا تتحمل أعباء إضافية أنت فى غنى عنها واترك كل شخص يقوم بمهامه ولا تلعب دور أحد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى

حاول التقليل من المشروبات الغازية خاصة الفترة الحالية لما تعانيه من آلام فى العظام.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء

حب نفسك فشخصيتك تستحق الحب وحاول ألا تكون معطاء أكثر من اللازم لأن هناك من يستغل طيبتك جيدًا.