تراند اليوم : لص يطلب من أصدقاءه مساعدته في السرقة دون علمهم

أفادت الشرطة في ولاية مونتانا الأميركية، إن شخصا أقنع أصدقاءه بسرقة منزل، بعد أن أقنعهم بأن يساعدوه بنقل "بعض الأثاث" من دون أن يعرفوا أنهم يشاركون بعملية السرقة.

وبينت مجلة "تايم" إن رجلا يدعى باترك جوزيف أدامز، أقنع بعضا من أصدقائه بنقل أغراض بقيمة 40 ألف دولار، بعد أن ادعى أن موقع السرقة هو منزله، وأنه أراد نقل الأغراض لمنزل الجديد.

وصرح أحد أصدقاء السارق، إنه ساورته الشكوك بالأمر بعد أن رأى بعض الميداليات الحربية في المنزل، وهو يعلم أن أدامز لم يخدم في الجيش الأميركي مطلقا، الأمر الذي دفعه لترك موقع السرقة فورا.

وقبضت الشرطة على أدامز الخميس بتهم السرقة والإجرام، مما قد يعرضه للسجن 30 عاما ودفع غرامات بقيمة 100 ألف دولار