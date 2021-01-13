تراند اليوم : موقع النور ارطغرل 102 : شاهد قيامة ارطغرل الحلقة 102 : سنجار يقطع رأس تورغت في قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 102

موقع النور ارطغرل 102 : شاهد قيامة ارطغرل الحلقة 102 : سنجار يقطع رأس تورغت في قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 102،في أحداث ارطغرل 102 الخائن بهادير يضيع السيف على رقبة تورغت بعدما نحج بأسره، والفارس أرطغرل يضع امامه خطة دخول القلعة، وأريس أيضاً يجهز أمامه خطة الدفاع عنها في قيامة ارطغرل الحلقة 102، وقادة حربه يرفعون سيوفهم في نوع من الغرور والترحيب بمجيئ تيتان بعد تدميره لقافلة أرطغرل التي كانت مجهزة للحرب.

وفي الحلقة 102 أرطغرل يعاهد عائلات قتلى القافلة بأنه سيثأر لموتهم وسيقطع رأس الخائن الذي تسبب بموتهم وينطلق برفقة مقاتليه لذلك.

كما يتم في الحلقة 102 من قيامة ارطغرل قتل تورغت من قبل إبن بهادير سنجار أمام أعين أصليهان.

وتنشب معركة حامية بين رجال ارطغرل والصليبين الذين نصبوا كميناً لهم لكن تنتهي بإنتصار رجال أرطغرل .

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