تراند اليوم : شاهد تسريبات حصرية .. تفاصيل أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 102 كاملة

متابعات/الخليج 365/ أهم أحداث وتوقعات قيامة ارطغرل الحلقة 102 الموسم الرابع نجاة تورغوت واتسز وعوده ديندار في ارطغرل 102 حيث يكلف ارطغرل 102 ارتوك بإرسال رسالة للسلطان يبلغه فيها بكل أفعال كوبك ،وفي قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 102 اتسيز يحاول الخروج من القلعة ليخبر أرطغرل بالاخبار والمعلومات التي يعرفها .

أريس سعيد بعودة تيتان للقلعة وحرقه لقافلة الاسلحة التي كان سيستخدمها ارطغرل في حربه لفتح القلعة، ويقوم بنصب كمين ثاني الرجال ارطغرل في الحلقة 102 إلا أنه يفشل لأول اتسيز أخبر أرطغرل به مسبقاً وكانوا مستعدون له.

وفي ارطغرل 102 أرطغرل يعيد النظر في فتح قلعة كازاسينجار بعد استشهاد جنوده وتدمير الاسلحة ويركز تركيزه الأن للانتقام من الخونة والجواسيس، بهادير لا يريد قتل تورغت واصليهان ويقوم بمساومة ارطغرل ،بهادير يأمر اصليهان بمبايعته ويهددها بقتل تورغت مما يدفعها لفعل ذلك.