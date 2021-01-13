تراند اليوم : موقع النور ارطغرل 101 .. موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 101 الموسم الرابع : ارطغرل 101 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 101

موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 101 الموسم الرابع ،وبعد إنقطاع اسبوع يعود موقع النور لبث ارطغرل 101 والتي أجلت بسبب الاعياد، مسلسل قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمي إليها. المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بتنقلات قبيلة قايي، ولكن أغلب أحداث المسلسل التفصيلية هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من إقرار الحق والعدل والمرحمة.

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 مترجمة للعربية بجودة فائقة الوضوح FULLHD, في أحداث مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 الموسم الرابع ،تستعد قبيلة الكاي لخوض الحرب مع تاكفور اريس لفتح قلعة كارجهسار وتأمين القبائل من أي خيانة قد تحدث لها منه، أرطغرل في بداية الحلقة 101 من قيامة اطغرل يقول كلمات حماسية كالتالي" يجب أن يرتفع صليل سيوف فرساننا .

ويبدأ الحدادون في الحلقة 101 من قيامة ارطغرل بصهر الحديد لصناعة سيوف ودروع جديدة .

وفي مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 101 يطلب أرطغرل من قادة الجيش والقبيلة الاستعداد لأي طارئ وتجهيز كل من يستطيع حمل السلاح من جميع فئات القبيلة ،ويتم تجهيز قافلة للحاق بالجيش وتكون محملة بكل ما يحتاجه المحاربون من مؤن وسلاح تحسباً لظروف الحرب التي قد ينتج عنها حصار طويل للقلعة.

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أريس يخبر قادته بأنه سيظل متحصناً بالقلعة وأمر جنوده بإعداد الفخوخ للمسلمين ،من جهته يؤكد أرطغرل لقادته وجيشه أن الغاية من هذه الحرب هو جعل عدالة الله تحكم الارض.

بهادير يجتمع بأبنه سنجار ويتأمرون للسيطرة على القبيلة أثناء غياب تورغت،ويكيد مكيدة تهلك العديد من رجال ارطغرل ،ويقول" بينما ارطغرل يسبح في حلم النصر ساغرقه بالهزيمة".

وبينما يكون سامسا يحرس قافلة المؤون يتعرض لهجوم غادر من تيتان وجنوده مما يتسبب بقتل الرجال الذين يحرسون القافلة مما يفشل عملية فتح القلعة.

ويعلم أرطغرل بأنه تعرض للخيانة ويقول كلمة مشهورة"أيتها الخيانة التي أكثر ظلماً من العدو سأضيق الارض عليكي " وينطلق لإعدام بهادير.

وتربع مسلسل قيامة ارطغرل على عرش الأعمال الدرامية التركية خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث يحظى المسلسل بشعبية جارفة، حيث تقع أحداثه فى القرن 13 الميلادى، ويعرض سيرة حياة الغازى أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز المسلمين التى ينتمى إليها.

مسلسل قيامة أرطغرل يعرض على شاشات 23 دولة وهى روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنجلاديش .

عُرضت الحلقة الأولى من المسلسل علي القناة الأولي التركية تي-ري-تي-1 (بالتركية: TRT1)، حيث بدء عرض أول حلقات الموسم الأول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014، ثم عُرضت حلقات الموسم الثاني بدءا من 30 سبتمبر 2015، ويتم حاليا في عام 2017 عرض باقي حلقات الموسم الثالث الذي بدء في 26 أكتوبر 2016 على نفس القناة. يُعرض المسلسل أيضا على قنوات أخرى كثيرة مثل قنوات روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وإسرائيل وكرواتيا وبنغلاديش وقنوات أخرى غيرها.

تم تصوير المسلسل في قرية ريفا (بالتركية: Riva) على البحر الأسود، وهي قرية في منطقة بيكوز (بالتركية: Beykoz) باسطنبول، تركيا، وأقيمت في القرية مزرعة خاصة للخيول المستخدمة في تصوير المسلسل وعددها 25 جواداً يشرف عليها طبيب بيطري، كما توجد حيوانات أخري تحت الرعاية مثل الأغنام، والماعز، وطيور العندليب والحجل لأغراض التصوير. أما الموسم الثالث فتم تصوير حلقاته في منطقة نوشهر (بالتركية: Nevşehir) بإقليم كبادوكيا (بالتركية: Kapadokya) بتركيا.

المسلسل من إخراج متين غوناي (بالتركية: Metin Günay) وموسيقى المقدمة من آلباي غوكتكين (بالتركية: Alpay Göktekin).