تراند اليوم : ارطغرل 101 .. ارطغرل 101 موقع النور "قيامة أرطغرل" الحلقة 101 الجزء الرابع مترجم

متابعة الخليج 365: ارطغرل 101 الجزء الرابع مسلسل "قيامة أرطغرل" تدور في القرن السابع الهجري، الثالث عشر الميلادي، ما بين حلب وأنطاكية، وأرطغرل (1191م ـ 1281م) والد عثمان الأول أول سلاطين الدولة العثمانية، وقائد قبيلة كاي من أتراك الأوغوز، وهو الذي مهد لقيام الإمبراطورية العثمانية.

قيامة أرطغرل,هو مسلسل يحمل صبغة تاريخية، ويتحدث فيه الممثلون باللغة التركية التي دُبلجت إلى العربية لاحقا ليتم عرضه على القنوات العربية.قام الكاتب محمد بورداج بكتابة الحوار والسيناريو.لفتت موسيقى المسلسل أنظار كثيرين إذ أنها أتت لتناسب الجو والديكور والفترة الزمنية التي تدور أحداث القصة حولها ويعود الفضل في ذلك إلى زينب الآسيا.تم انتاج المسلسل في مؤسسة تيكيدين، وباشراف مدير الإنتاج فيها ميتين جوناي والمنتج المنفذ محمد بوزداج.قام المخرج الشتب متين قوناي بإخراج هذا العمل إلى التلفزيون.

أحداث مسلسل قيامة أرطغرل

عُرض المسلسل على قناة تي آر تي الأولى في العاشر من ديسمبر عام 2014 للمرة الأولى.

يبلغ عدد حلقاته واحد وسبعون حلقة.

تستمر الحلقة الواحدة لمدة مئة وعشرين دقيقة.

قصة قيامة أرطغرل

تدور الأحداث بين ولايتي أنطاكيا وحلب في القرن 13، في فترة شهدت فيها المنطقة الكثير من الصراعات وأقبلت قبائل التركمان إلى المنطقة بسبب تتبع المغول لهم والحروب بين الطرفين.

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كان المسلمون يعانون من كثير من المشاكل في تلك الفترة بسبب ضعف الخلافة العباسية وحينها ظهر أرطغرل كبطل لهم وهو ابن سليمان شاه ووالد عثمان الأول الذي سُميت الدولة العثمانية على اسمه لاحقاً.

بعد فترة طويلة من البحث عن أماكن تستقر به الدولة وتترعرع وتبدأ بالتمدد والإنتاج أقام أرطغرل دولته في تلك المنطقة وبدا بتأسيسها.

تعاني القبيلة من الكثير من الصعوبات الطبيعية والسياسية وتتعرض للمكائد ووجود الجواسيس والخونة، وتتعامل معها بطريقة تراها مناسبة على مدى حلقات المسلسل.

الممثلون والممثلات في قيامة أرطغرل