تراند اليوم : موقع النور ارطغرل الحلقة 101،، ارطغرل 101 موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 101 مسلسل أرطغرل الحلقة 101 الجديدة

عشاق الدراما التركية ، والفروسية والتاريخ الاسلامي وفتوحاته، نعود مع مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 الحلقة الجديدة مع الترجمة مشاهدة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الحلقة 101 الموسم الرابع الحلقة مترجم اون لاين يوتيوب مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101 الجزء الرابع 4 مترجمة .تدور احداث الحلقة الرابعة 101 من مسلسل قيامة أرطغرل في مزيد من التشويق حيث انا قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 هو مسلسل تركي يعود الجزء الرابع من المسلسل الاكثرة شهرة التاريخي التركي في مزيد من الاثارة والتشويق وهو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي ارطفوال بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

الحلقه القادمة من ارطغرل تعتبر المنعرج بين الحلقات السابقة والحلقات التي ستاتي،لان فيها او في نهاية الحلقه سيكشف ارطغرل ان بهادير خاين هذا غير ان ارطغرل لن يستطيع مواجهة بهادير مع ايرس في نفي الوقت فسيبداء في قتل بهادير ثم سيخطط لفتح القلعه بعد القضاء على الخيانة من الداخل.

و نحن راينا منذ بداية الجزء الرابع في قيامة ارطغرل وارطغرل يعاني من حلقه الى حلقه بسبب الخيانه وبسببها ايضا لم يستطع ارطغرل فتح القلعه الى حد الان .

ناتي لموضوع الحلقه 102((سامسا + تورغورت )) لن يموتوا ،السبب في هذا ان سامسا وتوغورت وبامسي تاريخيا يموتوا بعد ارطغرل، لكن اذا اراد المخرج ان يموت سامسا من اجل الدراما والتشويق فلا اظن .

تحقيق ايرس مع اتسيز ليعرف من يكون ومحاولة اتسيز الهروب من القلعه ليخبر ارطغرل بكل شيء،ارطغرل يشجع ويزيد الهمم لدى قبيلته بعد مقتل عدد من افرادها غدرا.

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تورغورت لن يموت ولا اصليهان ،وقوع ارطغرل في الفخ وهنا سيتريث ارطغرل من الذهاب الى القلعه وفتحها لانه هذا يعتبر ثاني فخ وسيعيد النظر في حساباتها وسيلاحض غياب تورغورت.

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع المترجم

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 10 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

تردد قناة عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع

تردد قناة TRT1 11470