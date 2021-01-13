تراند اليوم : للمرة الثانية.. استبعاد ياسمين صبري من بطولة مسلسل رمضاني بسبب تصرفاتها مع العاملين

أُبعدت الممثلة المصرية ياسمين صبري من بطولة مسلسل درامي كان من المقرر عرضه في رمضان؛ وذلك بسبب إصرارها على تعديل دورها في العمل لزيادة المشاهد التي تظهر بها.

وأيضاً، بسبب تكبرها على العاملين، مع تغيُّبها الدائم عن الحضور للتصوير، ما جعل الإنتاج الخاص بالمسلسل يتجه لإبعادها، بحسب ما أكده موقع "النهار" اللبناني.

وجرى ذلك الأمر مرتين؛ إذ أُعيدت إلى العمل بعد الإبعاد الأول، لكنها كررت التصرفات نفسها، ما جعل الإنتاج يقرر إبعادها بشكل نهائي، وإحضار ممثلة أخرى للقيام بدور البطولة.

يُذكر أن المسلسل من بطولة الممثل التونسي ظافر العابدين، وهو مأخوذ من عمل إسباني شهير، فيما لم يتم الاستقرار على اسم معين له؛ إذ لا يزال في مرحلة الكتابة.

المسلسل من إنتاج السوري محمد مشيش، فيما تكتب السيناريو والحوار سما عبد الخالق وإنجي القاسم.

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يُذكر أن صبري، المهتمة بممارسة الرياضة، شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2017 من خلال مسلسل "الحصان الأسود"، وشاركت فيه دور البطولة مع أحمد السقا، ومحمود حجازي، وشيري عادل، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد خالد موسى.