تراند اليوم : تنورة أحلام القصيرة تشعل انستغرام!

أطلت النجمة الإماراتية أحلام بتنورة قصيرة خطفت الأنظار بشدة، وذلك عندما نشرت صوراً من أحدث أغنياتها المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "على كثر الوفى فيني".

وقد نشرت أحلام مؤخراً عبر حسابها على انستغرام، صورتين من داخل كواليس الكليب بإطلالتين مختلفتين، إحداهما ببنطلون أسود سكيني وبوت برقبة طويلة وجاكيت بدون أكمام ومتعدد الألوان مع حقيبة حمراء ملفتة، بينما الإطلالة الثانية جاءت بجاكيت رياضي من الكاروه مع تنورة سوداء قصيرة وبوت بكعب عالٍ أيضاً، حيث طلبت من جمهورها اختيار الإطلالة الأجمل.

وكتبت أحلام في تعليقها على الصورة التي طرحتها لمتابعيها للتصويت: "حبكم أكثر اليمين أو اليسار شو أكثر.. من أغنية على كثر الوفا فيني تم التصوير في مدينة باريس الجميلة في أجواء باردة ممطرة"، حيث انهالت التعليقات معبرة عن جمال الإطلالاتين، غير أن معظم الأصوات رجحت كفة الإطلالة الثانية.

وفازت إطلالة أحلام بالتنورة القصيرة كونها المرة الأولى التي تختار فيها أحلام إطلالة كاجوال شبابية في إحدى أغنياتها المصورة، كما أن الإطلالة ناسبتها للغاية وجعلتها تبدو أكثر رشاقة وحيوية.

الجدير بالذكر أن أحلام قد أطلقت كليب "على كثر الوفى فيني" عبر موقع يوتيوب منذ أيام قليلة، حيث صورته في العاصمة الفرنسية باريس، وهو من إخراج خالد جناحي.. أما الأغنية نفسه، فهي من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان، وتوزيع عصام الشرايطي.

(ليالينا)