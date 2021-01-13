تراند اليوم : هيفاء حسين تعلن اعتزالها الفن.. وهذا ما حدث بعد ذلك!

فاجأت نجمة الدراما الخليجية هيفاء حسين جمهورها بإعلان اعتزالها الوسط الفني عبر حسابها في "إنستغرام"، حيث كتبت هيفاء: "جمهوري العزيز يؤسفني أنقل لكم هذا الخبر بعدما فكرت طويلاً في تنفيذه بجرأة، يعز علي التوقف عن العطاء، لكن رسمياً قررت اعتزال المجال الفني والتوقف عن العمل إلى أن أشعر بأن هناك ما يستحق تقديمه ويرجع بفائدة وعبرة للمجتمع سامحوني على التقصير وتحياتي لكم".

وبعد ردود الفعل حول القرار وتوقيته، عادت لبث فيديو مجدداً شرحت فيه أسباب اعتزالها المشروط، وأن قرار عودتها للفن لن يتم إلا بأثر رجعي للمشاهد، وقدمت فيه الشكر لكل من حاول ثنيها عن الاعتزال، وخصت بالذكر المذيع مصطفى الآغا وعددا من الإعلاميين.

وقالت فيه: "متابعيني.. بخصوص البوست اللي نزلته عن الإعتزال أنا كنت أقصد إني راح أتوقف إلين ما ألاقي العمل اللي يستحق أن أقدمه بالمستوى اللي أطمح له". وأضافت: "أريد عملا يليق فيكم كجمهور راقي يليق بمستوى الفن اللي احنا عهدناه، مابي أطلع بشكل ضعيف، مابي أطلع بعمل نصه يكون ركيك أو تنفيذ العمل والإنتاج يكون ضعيف، هذا كله يؤثر على مستوى الأعمال، إلين ما أحصل هذا العمل راح أطل عليكم مرة ثانية ما راح أترك المجال الفني نهائياً لأن الفن جزء مني ومن حياتي وانتوا جز من حياتي وشكر خاص للأستاذ مصطفى الآغا على مبادرته واتصاله وحرصه أن أتمسك بهذا المجال".