تراند اليوم : نادين نجيم تتضامن مع نادين الراسي

علّقت الفنانة نادين نسيب نجيم على الكلام الأخير الذي صرّحت به نادين الراسي للإعلام، بعد جملة التساؤلات والتدخلات في حياتها الخاصة وخصوصًا تلك التي تتعلق بأولادها.

وكتبت نادين ناجيم متوجهة بكلامها إلى نادين الراسي: "إذا الله معك مين عليك!؟ والله منّك بحاجة تفسّري لحدا، ولادك وشغلك وأسرار بيتك خط أحمر، ما فيك ترضي حدا غير ربنا والله يخليكِ بصحتك".

بدورها ردت نادين الراسي شاكرة نادين نجيم بتغريدة كتبت فيها: حبيبي يخليلي قلبك. أحلى صباح يسعد صباحك".

وكانت نادين الراسي التي تعاني مشكلة في الكلى، قد أطلت وقالت أنها تشعر بالندم لأنها أنجبت أولادها، لأنها تخاف عليهم في حال أصابها أيّ مكروه، كما أشارت إلى أنهم السبب في استمرار حياتها وفي استمرارها في المهنة، داعيةً الناس إلى الكفّ عن التدخل في حياتها الخاصة.

كما تحدثت الراسي عن مصدر المال الذي دفعته لشراء سيارة لابنها بمبلغ 100 الف دولار، مؤكدة أنها باعت 3 سيارات لكي تشتريها له، وردت على المعترضين الذين انتقدوا تدخين ابنها للسجائر بأنها تفضل أن يدخّن أمامها على أن يفعل ذلك خفية عنها.

يشار إلى أنّ نادين الراسي، وبعد أزمة مسلسل "الصعود إلى الهاوية" الّذي أوقِفَ تصويره بعد انسحابها منه، ستطلّ في رمضان 2018 بخماسية بعنوان: "المتوحد"، وهي واحدة من سلسلة خماسيات "حدوتة حب"، تلعب فيها دور البطولة إلى جانب جهاد الأندري.

ويشارك في العمل نور صعب، علي منيمنة، مي سحاب، رندة كعدي وريمون عازار، وهو من إخراج وائل أبو شعر.

من جهتها ستطلّ نادين نجيم في رمضان المقبل بمسلسل بعنوان: "طريق"، تتقاسم بطولته مع الفنان عابد فهد.