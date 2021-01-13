تراند اليوم : فيديو لفيوجن .. فيديو الفيوجن تويتر +18 فضيحه الفورد فيوجن سكس فورد فيوجن الاردن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بمقطع فيديو لفيوجن ، والذي أظهر أشخاص وهم في أوضاع جنسية مخلة في الاردن ، ووصفه اردنيون بالمتجاوز للحدود والعادات والقيم الاردنية, فيديو لفيوجن الفاضح كامل بدون حذف.

فيديو لفيوجن مشاهدة وتحميل فيديو لفيوجن بدون حذف وبدأت القصة عند نشر فيديو اللانسر وهو يظهر أشخاص وهم يقومون باعمال جنسية الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في الاردن.

وتصدر "فيديو لفيوجن" المخل التريند في الأردن، ومواقع التواصل الإجتماعي في المملكة الأرنية الهاشمية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

تصدر مقطع فيديو "فاضح" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القلية الماضية، وذلك بعد انتشاره و إثارته للجدل بين نشطاء مواقع التواصل لأنه منافيا لقيم وعادات الشعب الاردني.

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وأصيب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بالصدمة، بعدما تداولت صفحات محلية فيديو أطلقوا عليه "فورد فيوجن" في الأردن، مطالبين السلطات الأمنية باتخاذ العقوبات الرادعة بحق من قام بهذا الفعل "الدنيء" وقال أحد النشطاء في تغريدة معلقاً:" بعض المحسوبين صدفة على الذكور يستغل ضعف ومشاعر الطرف الآخر ولا يكتفي باستغلال العلاقة لاهدافه الدنيئة فقط !! بل يوثقها وينشرها في بنوك العامة بلا شروط وبالمجان لا انكر الخلل بالطرفين ولكن الستر واجب درءا للجريمة." وكتب اخر:" أصبحنا وأصبح الملك لله تراجع اللانسر للمركز الثالث و الجي كلاس للمركز الثاني وتتصدر الـفورد فيوجن للمركز الاول باكتساح لا حدا يحكيلي ابعثلي الفيديو لأنه عيب عيب هالتصرفات وصلنا للحد من لا مبالاه بأعراض الناس".

وغرد اخر :"لا تحكولي فيلم الجن و لا لانسر و لا مزرعة الغور و جرش ولا حتى كمان رامي و لانا و لا البنت يلي في المحاضرة فيديو سيارة فيوجن تخطى كل حدود القذارة