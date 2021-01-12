تراند اليوم : مخاطر تناول السكريات بكثرة تمحورت في 10 نقاط وفق دراسات طبية

أبوظبي /الخليج 365-غزة

قام موقع "بزنس إنسايدر" بتسليط الضوء على 10 أعراض مخيفة قد تحدث للجسم عند الإفراط في استهلاك السكر، وهي:

زيادة الوزن

قامت دراسات عدة بربط زيادة الوزن بالمشروبات والمأكولات التي تحتوي على السكر، مثل المشروبات الغازية والحلويات.

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تسوس الأسنان

لا يتسبب السكر بتسوس الاسنان بشكل مباشر، لكن المواد الحمضية التي تتركها الحلويات على الأسنان، قد تسبب التسوس.

مشكلات البشرة

أكد علماء أن هناك علاقة بين استهلاك المأكولات السكرية ومشكلات تتعلق بالبشرة، مثل ظهور الحبوب والحساسية.

الإدمان

يعد الإكثار من تناول السكر يؤدي إلى إدمانه، بحيث يشعر الإنسان برغبة دائمة لتناول مأكولات تحتوي على نسبة عالية من السكر.

مرض السكري

يؤدي تناول السكر إلى الإصابة بمرض السكري لوجود الجينات المحفزة.

الاكتئاب

بينت دراسة علمية في 2006، أن الإكثار من أكل السكر يؤدي إلى ارتفاع نسبة القلق وقد يصيب بالاكتئاب.

أمراض القلب

أفادت دراسات طبية أن الإكثار من أكل السكر قد يعرض الإنسان أكثر لأمراض القلب.

أمراض الكبد

أثبتت آخر الدراسات أن ضرر السكر على الكبد يعادل ضرر تناول الكحوليات.

عدم الشبع

وتعد من ضمن الأعراض التي يسببها السكر، عدم قدرة العقل على الشعور بأن الجسم اكتفى من الأطعمة ووصل لمرحلة الشبع.

مشكلات في الذاكرة

أفادت دراسة عام 2015 أن الاعتماد على حمية غذائية غنية بالسكر، قد يؤثر على الذاكرة القصيرة والبعيدة للإنسان.