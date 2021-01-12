تراند اليوم : محتالة استرالية تعالج من السرطان بوصفات مزيفة

سيدني/ الخليج 365

فرضت محكمة أسترالية غرامة مالية على سيدة بمبلغ 410 آلاف دولار أميركي، بعد إدانتها ببيع وصفات مزيفة لعلاج مرض السرطان وادعاء أن الأموال ستذهب لجمعيات خيرية. وتبين بأن بيلي غيبسون (25 عاما) ضللت الكثيرين بادعاء أنها تعافت من سرطان الدماغ عبر اتباع نظام غذائي طبيعي وعلاج بديل.

وقدمت غيبسون هذا النظام من خلال كتاب وتطبيق أطلقتهما للغاية جني الأرباح دون أدنى اعتبار للتأثير السلبي على المرضى.

وتشتغل السيدة الأسترالية منذ فترة في ميدان التدوين الخاص بالصحة والتغذية، واستطاعت عبر الحيلة الأخيرة جمع نحو 420 ألف دولار، وادعت أنها ستتبرع بالأموال لصالح منظمات خيرية وهو ما لم يحدث.

وصرحت غيبسون خلال المحاكمة بأن ما قدمته كان علاجا مزيفا.

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وفادت المحكمة الاتحادية في مدينة ملبورن أن الغرامة جاءت عقابا على خرق القانون المستهلكين الأسترالي 5 مرات، مشيرة إلى ضرورة أن تذهب أموال الغرامة إلى أولئك الذين تضرروا من احتيال غيبسون.

وترجع بداية القصة إلى صيف 2016، حينما أطلقت السلطات في ولاية فكتوريا تحقيقا ضد غيبسون وشركتها التي أجرى إغلاقها لاحقا.