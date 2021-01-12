تراند اليوم : اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها لما يقارب 140 مليون عام

الرباط- الخليج 365/

تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها لما يقارب 140 مليون عام، في مدينة تطاوين، بمنطقة قصر المرابطين في المغرب.

وأعلن الاكتشاف رئيسُ جمعية صيانة التراث في غمراسن، حبيب علجان، على أثير إذاعة "موزاييك إف إم"، بحسب النسخة المغاربية من "هاف بوست".

ويعد الاكتشاف ثمرة تعاون بين جمعية صيانة التراث في غمراسن، وجامعة قابس والديوان الوطني للمناجم.

يذكر أن هذا لم يكن الاكتشاف الأول في تطاوين والذي يرجع للعصر الجوراسي. ففي عام 2014، عُثر على هيكل عظمي لديناصور يعود تاريخه لـ150 مليون عام، وذلك في منطقة بئر عمير، بولاية تطاوين.

اقرأ أيضاً

وفي المكان نفسه، تم في عام 2013، اكتشاف ذيل ديناصور يبلغ طوله 15 متراً. كما عٌثر عام 2011 على حوض الهيكل العظمي، و3 فقرات تنتمي إلى الديناصور نفسه.