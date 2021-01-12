تراند اليوم : ممارسة الجنس لم تقتصر على كوكب الارض بل تمتد لتشمل الفضاء

أفادت تقارير سربت من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إلى أن رحلة مقبلة إلى كوكب المريخ، ستكون مكونة من طاقم نسائي بالكامل، وذلك لأسباب "جنسية".

وقالت رائدة الفضاء البريطانية هيلين شارمان،حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل من إنها لم تتطلع على التقارير السرية، ولكن "ناسا" حذرت من أن الرجال والنساء في رحلة المريخ قد يمارسون الجنس مع بعضهم البعض، وذلك لطول مدة الرحلة.

وتشير تقارير "ناسا" إلى أن إرسال طاقم نسائي بالكامل هو "الحل الأفضل"، لأن النساء يعملن بشكل أفضل كفريق، وهناك نسبة أقل للتنازع على السلطة من الرجال.

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وكما وتستمر هذه الرحلة إلى المريخ عاما ونصف، يتعرض فيها رواد الفضاء لإشعاعات كبيرة، مما يعني أنه إذا حملت إحدى رائدات الفضاء أثناء المكوث في المريخ، قد يكون التأثير كبيرا على صحة الجنين.