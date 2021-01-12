تراند اليوم : رسالة سرية من صديقة سابقة لكيري.. ماذا كتبت له؟

واشتطن-الخليج 365:

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن رسالة سرية خاصة أرسلت للمثل الأمريكي الشهير جيم كيري، من صديقته السابقة، التي توفيت قبل عامين، تتهمه فيها بالقيام بأعمال غير مشروعه بحقها.

وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة اكتشفت من قبل محامي عائلة الفتاة المتوفاة، ووجدت على جهاز الآيباد الخاص بها، وتحمله فيها مسؤولية إدمانها على المخدرات، وإصابتها بأمراض عديدة، وأعمال أخرى غير مشروعة.

وكانت الشرطة قد عثرت على الفتاة في سبتمبر 2015، منتحرة في شقتها في لوس أنجلوس، بعد أن قطعت علاقتها بالممثل بوقت قصير.

ورفعت عائلة الفتاة دعوى قضائية ضد الممثل، بتهمة القتل نتيجة فعل غير مشروع.

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بالمقابل وصف الممثل التهم الموجهة إليه بالاحتيال، وبالابتزاز المالي.