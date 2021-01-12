تراند اليوم : الدببة الاسترالية العملاقة وسر هجرتها قبل الاف السنين

سيدني/الخليج 365-غزة

أجرى مجموعة من العلماء دراسة توصلوا خلالها إلى أن حيوان الديپروتودون المنقرض في أستراليا كان يقوم برحلات سنوية طويلة في جميع أنحاء القارة بحثا عن الطعام، على غرار الهجرة الكبيرة للحيوانات البرية في أفريقيا.

وخلف هذا الحيوان وراءه ، وهو نوع من حيوانات الومبت العملاقة، قرائن كيماوية في أسنانه توضح كيف كان سلوكه.

وتفيد الأبحاث التي تقودها جامعة كوينزلاند إلى أن هذا الحيوان كان سيقوم برحلات منتظمة ذهابا وإيابا تصل إلى 200 كيلو متر.

من جانبه أوضح غيلبرت برايس، دكتور مشارك في البحث: بأنه "يعود الأمر إلى المثل القديم الذي يقول (أنت انعكاس لما تأكله)، وذلك لأن المواد الكيميائية الموجودة في الطعام الذي يستهلكه هذا الحيوان أصبحت جزءا من أسنانه. لكن من الصحيح أيضا أن نقول "أنت انعكاس للبيئة التي تأكل منها"، خاصة إذا كنت من آكلي النباتات، لأن الكيمياء الجيولوجية للتربة التي تنمو بها النباتات تصبح ثابتة في أسنان الحيوانات أكلة العشب."

اقرأ أيضاً

وكان الحيوان الذي ينتمي لفصيلة الجرابيات، والذي يبلغ طوله نحو 1.8 متر،قد اختفى قبل أكثر من 40 ألف سنة، ربما بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ.

وتحدث برايس إنه لا يوجد حيوان من فصيلة الجرابيات في الوقت الحالي يقوم بهجرة سنوية.

وهناك أكثر من مليون حيوان من الحيوانات البرية والحمار الوحشي والظباء يقومون بجولة سنوية ذهابا وإيابا من خلال النظام البيئي "سيرنجيتي ماساي مارا" الذي يمتد عبر كينيا وتنزانيا للاستفادة من أفضل مناطق التغذية.

وبين برايس إن هذا الاكتشاف بشأن الحيوانات المنقرضة يمكن أن يكون مفيدا في دراسة الحيوانات المهاجرة الأخرى.

وطرح سؤالا : "ما هي الآثار المترتبة على خسارة حيوان مهاجر كبير مثل حمار وحشي أو حيوان عشبي؟"

وأفاد: "كان حيوان الديپروتودون أيضا من الحيوانات الكبيرة آكلة العشب التي كانت قادرة على التهام شخص من منزله."

وعقب: "كيف يؤثر أخذ حيوان مثل هذا خارج النظام البيئي على الغطاء النباتي وأعداد الحيوانات الأخرى؟"

وقال برايس إلى أن "حيوان الديپروتودون كان من المفترض أن يكون مصدرا للغذاء نفسه، وسيكون لغيابه آثار بعيدة المدى."