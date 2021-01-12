تراند اليوم : الفنان عمرو يوسف يعتدي بالضرب على عامل بمقهى بعد التقاطه صورة له مع زوجته

القاهرة/الخليج 365-غزة

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي القاء عبارات اللوم والهجوم على عمرو" بعد تعدِّيه منذ يومين بالضرب المبرح على أحد العاملين في مقهى بمدينة الجونة على هامش حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وتزامن ذلك منذ إعلان الفنانين، المصري عمرو يوسف والسورية كندة علوش، عن زواجهما في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.



وجاء ذلك بعد ان شاهد عمرو العامل يصورهما وهما زهما جالسين في المقهى الزوجان جالسين في المقهى,وتناقلت الروايات أن العامل قد صوّرهما وهما يحتسيان مشروبات كحولية، ما أدى إلى غضب شديد من عمرو، فقام من مكانه وانهال بالضرب على العامل، ممسكاً بهاتفه لحذف الصور.

وبعد نشر أحد الصحافيين هذا الحدث الذي حضره، كما وصرح عمرو عبر "فيسبوك" بعد نشر احد الصحافيين هذا الحدث قائلاً إن العامل الذي يتحدث عنه ضبطه وهو يصوره هو وزوجته خلسة.



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وانهالت عبارات الهجوم على عمرو، ووصف بعضهم خطوته بـ "التصرف البلطجي"، وذكّره آخرون بأنه "فنان عليه أن يتعامل بشكل أرقى من مثل هذه الهمجية"، وقالوا إنه كان عليه المطالبة بحذف الفيديو أو الصور بشكل ودي أو أن يلجأ إلى الأمن.



ولم تعد هذه الأزمة الأولى التي واجهها الزوجان، فبعد زواجهما بأسابيع قليلة انطلقت أقاويل تفيد بالقبض عليهما في أحد الكمائن، وتفتيش سيارتهما والعثور على مخدرات، لكن عمرو خرج ببث مباشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لينفي الواقعة، ويؤكد أنه غير موجود هو أو زوجته بالقاهرة أصلاً.