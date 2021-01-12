تراند اليوم : عرض أزياء لقصيرات القامة في أسبوع الموضة في باريس

باريس- الخليج 365:

انطلقت فعاليات عرض أزياء الأقزام العالمي وسط العاصمة الفرنسية باريس بنسختها السادسة بمشاركة عارضات لا يتجاوز طول الواحدة منهن 130 سنتيمترا.

ويهدف المعرض السنوي الذي بدأ في عام 2014 إلى زيادة الوعي بالقزمية وتغيير الصورة النمطية لمعايير الجمال المتعارف عليها عالميا خاصة في عالم الأزياء.

وارتدات العارضات فساتين من تصميم المصممة الفرنسية ميريام تشاليك، التي انطلقت بهذه الفكرة عندما التقت بسيدة قصيرة القامة في قسم مخصص لملابس الأطفال والتي بدت الأخيرة محبطة جدا بسبب عم تمكنها من الحصول على ملابس تناسب مقاسها.

يذكر أن عروض أزياء مشابهة كانت قد أقيمت في نيويورك ودبي واليابان في وقت سابق.

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