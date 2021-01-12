تراند اليوم : كيف ألقت الشرطة التركية القبض على قاتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها حلا

أنقرة- الخليج 365:

ألقت الشرطة التركية، السبت، القبض على قاتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها حلا في مدينة بورصة، واقتادته إلى مدينة إسطنبول لمتابعة التحقيق، بحسب ما أفادت يني شفق التركية.

وحسب المعلومات الأولية من الشرطة التركية، فإن المشتبه به يحمل اسم أحمد بركات وهو من أقرباء الضحيتين.

ونشرت صحيفة "يني شفق" صورة قاتل الناشطة السورية وابنتها.

وعثرت الشرطة التركية على المعارضة والكاتبة السورية عروبة بركات، وابنتها الإعلامية حلا بركات، مذبوحتين بشقتهما في مدينة إسطنبول التركية.

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ولم يصدر بعد أي تصريح رسمي حول تفاصيل الحادث عن الشرطة،أو دوافع القاتل، غير أن شذى بركات، قالت إن شقيقتها وابنتها لقيتا مصرعهما طعنا بالسكين، وأن الحادث هو عبارة عن عملية اغتيال.

وكتبت على صفحتها في "فيسبوك": "اغتالت يد الظلم والطغيان أختي الدكتورة عروبة بركات وابنتها حلا بركات في شقتهما في إسطنبول".

وكانت مصادر أمنية قالت إن أصدقاء حلا (22 عاما)، أبلغوا الشرطة عن فقدان الاتصال بها، بعد غيابها عن العمل ليومين.

تجدر الإشارة إلى أن عروبة هي ناشطة معارضة، انضمت للمجلس الوطني المعارض في وقت سابق، وعرفت بمواقفها المناصرة للثورة السورية والناقدة لمؤسسات المعارضة، أما ابنتها حلا فهي إعلامية في مؤسسة "أورينت" السورية.