تراند اليوم : المملكة المتحدة تصعد عقوباتها بحق مرتكبي أعمال عنف ضد الحيوانات

أصدرت بريطانيا قرارا بتشديد عقوبات السجن على مرتكبي أعمال عنف ضد الحيوانات الى خمسة أعوام في كل من انجلترا وويلز.

وتعد العقوبة القصوى المفروضة من قبل على هذا الصنف من السلوكيات لا تتجاوز ستة أشهر، وغالبية المدانين لم يكونوا ينفذون هذه العقوبات.

وجاء هذا الاجراء وفق ما أفادت به وزارة البيئة والأغذية والشؤون القروية البريطانية يأتي في أعقاب سلسلة من القضايا التي رأت المحاكم أن العقوبات بشأنها يجب أن تكون أكثر شدة.

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وكان من ضمن الحالات التي نظر فيها القضاء البريطاني واحدة تتعلق بشخص كان يشتري القطط الصغيرة ويشرع بشكل منهجي في ضربها وخنقها وطعنها حتى الموت.

وأصدرت القوانين الجديدة عقوبات أكثر قساوة على العصابات التي تقيم مسابقات المصارعة بين الكلاب.

ويتصف البريطانيون بأنهم من بين أكثر الشعوب تعلقا بالحيوانات كالكلاب والقطط.

واشتكى مسؤولون في جمعيات للرأفة بالحيوانات من أن العقوبة القصوى لتعذيب الحيوانات لا تتجاوز ستة أشهر، بينما يمكن أن تصل عقوبة من يرمون بالقمامة في الأماكن غير المخصصة لها إلى خمسة أعوام.