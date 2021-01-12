تراند اليوم : فريق شبابي فلسطيني يبتكر تطبيقا الكترونيا للتبرع بالدم

غزة -الخليج 365

قام فريق من الشباب الفلسطيني بابتكار تطبيق إلكتروني يُساعد في التعرف على المتبرعين بالدم وعناوينهم لتسهيل الوصول إليهم.

وقد دخل هذا التطبيق"بنك الدم" الخاص بالأجهزة اللوحية والخلوية،قبل ايام حيز التنفيذ ويسعى القائمون عليه لتقديم خدمة إنسانية مجتمعية، تسهل الوصول إلى متبرع بالدم خاصة في حالات الطوارئ.

وأفاد حسين شجاعية أحد الشباب القائمين على هذا الابتكار أن(التطبيق) جاء تماشيًا مع التطور الحاصل في قطاع التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالأجهزة الخلوية، وبإشراف شركة فلسطينية خاصة.

وأشار الناشط خلال حديثه أن التطبيق مجاني وتم نشره عبر نظام "الأندرويد"، ويُتيح لطالبي خدمة التبرع بالدم التعرف على المتبرعين وأماكن سكناهم، للاستفادة من المعلومات المتوفرة وفق ما يتناسب مع متطلباتهم.

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وأردف إن أهمية التطبيق تنبع من حاجة المجتمع لطريقة تُنظم عملية التبرع بالدم، في ظل انتشار المناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خلال الأحداث الميدانية.

وقال شجاعية بأن التطبيق يحتوي على قوائم بأسماء الراغبين بالتبرع، وكذلك نوع الدم، والمحافظات التي يُقيمون فيها، حيث تتوفر فيه تلك التصنيفات، "الأمر الذي يسهل الوصول إليهم من قبل المحتاجين".

وأوضح أن المحتاج للدم يمكنه التواصل مع المتبرع من خلال رسالة قصيرة، أو مكالمة هاتفية، ويتضمن التطبيق هذه الإمكانيات.

وأكد حسين بأن التطبيق "سيكون متاحًا في مختلف أنواع الأجهزة الخلوية، قريبًا

واضاف هناك تنسيق مع الهيئات المعنية المختلفة، خاصة قطاعي الصحة والتكنلوجيا، للعمل على إجراء بعد التعديلات والإضافات بناء على الملاحظات التي تصل من قبل جمهور التطبيق".

وتابع حديثه وكذلك سيتم معالجة أي ثغرات تكتشف فيه، حتى يتم عرض نسخ معدّلة ومناسبة للمواطنين، ليستثمر بالطريقة المناسبة والصحية ويخدم أكبر شريحة ممكنة من الناس.

من جهتها كشفت باحثة أميركية عام 2009 حول التبرع بالدم من أن تبرع شخص بوحدة دم واحدة قادرة على إنقاذ حياة أربعة أشخاص.

ونشرت الباحثة لوري ساتور؛ (من المركز الطبي التابع لجامعة ساوث ويسترن في دالاس)، في بيان لها في الثاني من يناير 2009، إلى الحاجة للدم في حالات الطوارئ وبشكل يومي من أجل مرضى السرطان والقلب وأمراض الخلايا.

وأوضحت ساتور أن التبرع بالدم يمكن أن يكون سهلًا ويحمل معه شعورًا إيجابيًا بمساعدة الآخرين، ويمكن للمتبرعين بالدم الاستمتاع بحالة من الزمالة والصداقة مع أناس من مجتمعهم.