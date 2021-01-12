تراند اليوم : عملية جراحية دقيقة تجرى للمرة الاولى لعلاج أمراض وراثية لدى أجنة بشرية

بكين/الخليج 365-غزة

طبقت"عملية جراحية كيمائية" دقيقة على أجنة بشرية لعلاج أحد أمراض اضطرابات الدم الوراثية للمرة الأولى في العالم، حسبما ذكر باحثون صينيون لبي بي سي.

وقام فريق علمي من جامعة "صن يات سين" باستخدام تقنية يطلق عليها تحرير القاعدة لتصحيح خطأ من بين ثلاثة ملايين "حرف" من الشفرة البشرية.

وعمل الباحثون على تعديل أجنة مختبرية، لم يُجر زرعها، لعلاج مرض "بيتا ثلاسيميا"، وهو مجموعة من اضطرابات الدم الوراثية.

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وأفاد الفريق العلمي إن النهج الجديد ربما يتمكن في يوم ما من علاج عدد كبير للغاية من الأمراض الوراثية.

وتقوم تقنية تحرير القواعد على تعديل الهياكل الأساسية للحمض النووي، وهي الأدينين والسيتوزين وجوانين والثيمين.

و هياكل الحمض النووي بالحروف الأولى لأسمائها، وهي "إيه سي جي تي".

وتعمل جميع تعليمات بناء الجسم البشري ووظائفه في مزيج من هياكل الحمض النووي الأربعة.

ويتسبب مرض اضطرابات الدم "بيتا ثلاسيميا"، الذي قد يهدد الحياة، عن تغير يطرأ على إحدى القواعد في الشفرة الوراثية، يعرف باسم الطفرة النقطية.

وأعاد فريق الباحثين هذا الخلل لإعادته لصورته الأولى.

وقام الفريق باجراء فحص الحمض النووي لاكتشاف الخطأ ثم حولوا الهيكل جي إلى إيه، لتصحيح الخطأ.