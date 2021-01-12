تراند اليوم : الفنانة الكوميدية جوليا تعلن عن اصابتها بسرطان الثدي

واشنطن/الخليج 365-غزة صرحت النجمة الكوميدية جوليا لوي دريفوس الخميس عن إصابتها بسرطان الثدي، وقالت إنها في معركة ضد المرض الخبيث لتسلط الضوء على وضع الرعاية الصحية في العالم.

وأفادت الممثلة البالغة من العمر 56 عاما التي تلعب دور رئيسة أميركية في مسلسل (فييب) الذي تذيعه محطة (إتش.بي.أو) إن امرأة من بين كل ثمانية نساء تصاب بسرطان الثدي.

وعقبت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم.. أنا من أصيبت".

وأضافت في كتاباتها "الخبر الجيد هو أن لدي أعظم مجموعة دعم من العائلة والأصدقاء المهتمين وتأمين صحي رائع عبر نقابتي. الخبرالسيء هو أن ليس كل النساء لهن حظي. فلنحارب جميعا كل أنواع السرطان ونجعل من الرعاية الصحية العالمية واقعا"ولم تذكر تفاصيل أكثرعن حالتها الصحية.

وحصدت جوليا لوي دريفوس عدد قياسي من جوائز إيمي وهو ست جوائز تكريما لأدوارها الكوميدية. واشتهرت في أوائل التسعينيات بدورها في مسلسل (سينفيلد) على محطة (إن.بي.سي) الذي حصلت بسببه على عدة جوائز.