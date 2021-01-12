تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2020 ذي قار

تعتلي نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2020 محافظة ذي قار الناصرية الاهتمام لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وهو الشيء الذي أخذ البروتوكول عليه منذ عديد العقود، وكيف لا يكون هذا ونتائج الثالث المتوسط للعام الميلادي الحالي 2020 يدق الأبواب ويعلن عن نفسه حاضراً بين الأخبار الصباحية في الصحف والمواقع الإخبارية العراقية، وعلى هذا المنوال كان لدينا اهتمام بالغ بتسليط الضوء على كامل التفاصيل التي تخص هذا الأمر بلا استثناء، كما ونبارك في المقدمة لكل من حالفه الحظ وتخطى هذه الاختبارات وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ ولمن لم يوفق بهذه النتائج.

محافظ ذي قار الناصرية أعلن منذ يوم الأمس ان العاشر من شهر يوليو لربما يكون هو الموعد المحدد لظهور النتائج دون أن يؤكد هذا الأمر، جاء ذلك على أعقاب تغريدة له طرحها في موقع تويتر التي اثارت بدورها الجدل بين المتابعين له والذين وصفوه بالمحافظ المسؤول الغير واضح بسبب عدم تحديده لموعد محدد لظهور النتائج، وبعد عدة ساعات ومع تزاحم الانتقادات قام المحافظ بحذف تلك التغريدة التي أثارت موجة من غضب الطلاب وأولياء الأمور.

وزارة التربية العراقية حددت آلية موحدة للتعرف على نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2020 في محافظة ذي قار الناصرية شانها شان باقي المحافظات العراقية الأخرى وهي الترقب عن موقع وزارة التربية العراقية أو موقع ناجح أو موقع السومرية نيوز للتعرف على نتائج امتحانات الثالث المتوسط لهذا العام فور الإعلان عنها.

كما ويمكن التعرف على نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2020 ِمحافظة ذي قار الناصرية من خلال طرح رقم التسجيل الخاص بالطلاب علاوة على الاسم في تعليقات هذا الموضوع في الأسفل، وذلك لضمان التعرف على النتائج والتي شكلنا لها طاقم ليقوم بالتواصل معكم ومن ثم إعلامكم بالنتائج المجنية من قبلكم مع كل من قدم تعليق في هذا السياق وهذا الموضوع.

وعلى الختام من ذكر التفاصيل السابقة نقر ان التهنئة من جانبنا نقدمها لكل من تفوق ونجح في هذه الإختبارات وحظ أوفر كبير لمن لم يكتب له النجاح والتفوق في هذا العام، وندعوه لعدم اليأس والمثابرة.

اقرأ أيضاً

ويوجد بعض الخطوات البسيطة الذي يجب علي الطلاب اتابعها من اجل الحصول علي نتائج الصف الثالث المتوسط 2020 ، حيث نقدم لكم روابط المواقع التي تقوم بتقديم النتيجة، ما عليك سواء الدخول علي الموقع المناسب لك، ثم كتابة الرقم الخاص بك، والضغط علي كلمة عرض النتيجة، وستكون النتيجة متوفره لديكم.