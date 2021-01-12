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تراند اليوم : محمد عساف يعلق على رحيل الفنانة المصرية رجاء الجداوي

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رام الله/ الخليج 365

علق الفنان الفلسطيني محمد عساف، اليوم الأحد، على وفاة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بعد وفاتها بفيروس المستجد.

وقال عساف في تغريدة له عبر صفحته "تويتر": رحمة الله على الفنانة الجميلة الراقية #رجاء_الجداوي، الله يصبر أهلها و محبيها و إنا لله و إنا إليه راجعون".

وكانت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، قد توفيت فجر اليوم، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما فى العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

— محمد عساف???????? (@MohammedAssaf89)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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