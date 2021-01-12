تراند اليوم : PDF: نتائج السادس الابتدائي 2020 -موقع ناجح نتائج الصف السادس الابتدائي 2020 الدور الاول

من المقرر ان تظهر نتائج السادس الابتدائي 2020 في المدن والمديريات التعليمة العراقية على التوالي عبر مواقع عديدة كموقع وزارة التربية والتعليم وموقع ناجح والنجاح والسومرية نيوز.

وأنهت محافظة الكرخ تصحيح وتدقيق كافة اوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الدور الاول للعام 2020 بشكل رسمي ، حيث قامت تربية الكرخ بنشر نتائج امتحانات الكرخ الاولى ، وجاري الان رفع نتائج امتحانات السادس الابتدائي لمحافظة الكرخ الثانية والثالثة رسميا عبر موقع الالكتروني لتربية والتعليم قبل نهاية هذا الأسبوع .

فقد أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2020 الكرخ الثانية والثالثة لم تصدر حتى اللحظة، والتي من المتوقع ظهورها خلال ساعات القادمة، عبر موقع مديرية التربية والتعليم العراقية وموقع النجاح وموقع ناجح وموقع الفرات نيوز وموقع السومرية نيوز وموقع شبكة اخبار الناصرية وعدد آخر من المواقع الاخبارية العراقية لجميع الطلاب والطالبات .

وأوضحت وزارة التربية العراقية أنه تم رفع كافة نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول 2020 في العراق ، على أن يتم اصدار ونشر نتائج امتحانات خلال الساعات القادمة بشكل رسمي ، لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في السادس الابتدائي 2020 .

فيما لم يتم اصدار حتى اللحظة أي نتائج لامتحانات الكرخ الاولى والثانية ، والتي من المتوقع أن يتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة لجميع الطلاب والطالبات .

اقرأ أيضاً

يذكر أن وزارة التربية أكدت أن اعلان نتائج الأمتحانات العامة لطلبة الصف السادس الابتدائي سيكون غير مركزي وكل مديرية أو محافظة تكمل النتائج سوف تعلن عنها مباشرة حيث ذكر المدير العام للأمتحانات العامة نعمه حربي في تصريح له بأن نسب النجاح جيدة وبعض المراكز على وشك الأنتهاء من التصحيح.

الخليج 365 سيتابع معكم أول بأول نتائج امتحانات السادس الابتدائي للعام 2020 الفصل الدراسي الثاني ، في الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت ، نيوني ، واسط كربلاء القادسية، بابل ، كركوك ، وباقي المحافظات العراقية، أول باول فكونوا بالقرب دوما .

روابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2020 الدور الاول - العراق :-

1. موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

2. تلغرام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

3. صفحة الفيس بوك وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

4. موقع ناجح من خلال ( الرابط التالي ) .

5. أخبار وزارة التربية والتعليم تلغرام من خلال ( الرابط التالي ) .

6. نتائج الصف السادس الابتدائي 2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

7. موقع النجاح نتائج السادس الابتدائي 2020 من خلال ( الرابط التالي ) .