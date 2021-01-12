تراند اليوم : “موقع ناجح” نتائج الثالث متوسط 2020 وزاره التربيه نتائج الصف الثالث متوسط 2020

نتائج الصف الثالث المتوسط ، نقترب من موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2020 ، لجميع المحافظات العراقية وما يتبعها من مديريات التربية المنتشرة بجميع مدن العراق، حيث تعلن وزارة التربية نتائج الثالث المتوسط قريباً، وفيما يلي سننشر لكم الروابط الرسمية لجميع نتائج الثالث المتوسط 2020 التمهيدي لكل المحافظات.

ينتظر طلاب المحافظات العراقية معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط، وسنرفق لكم جميع روابط وكشوف نتائج محافظات العراق وهي الرصافة الأولي ، الرصافة الثانية، بغداد، الكرخ الأولى والكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الأنبار، المثني ، البصرة، نينوي، كربلاء، واسط، النجف، بابل، ديالي، صلاح الدين، وذي قار، كركوك، ميسان، بجانب متابعة ظهور نتائج السادس الاعدادي لجميع الشعب ضمن نتائج الامتحانات التمهيدية.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط

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نترقب خلال الساعات القادمة الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج الثالث المتوسط، وحتى صدور البيان الخاص بـ وزارة التربية العراقية والذي سيصدر عن مكتب وزير التربية العراقية، ونحن في متابعة مستمرة معكم حتى بداية نشر نتائج الدور الأول وكذلك الثاني من نتائج الثالث المتوسط.

تشير الأخبار لقرب اعتماد نتائج الثالث المتوسط 2020، من موقع وزارة التربية الرسمي، وذلك بعد عرض النتائج على الدكتور محمد إقبال الصيدلي وزير التربية لإقرارها واعتمادها، وأرجت بعض المصادر أن يتم اعتماد نتائج الطلاب مطلع الشهر القادم.

روابط نتائج الصف الثالث المتوسط

تعلن روابط وكشوف نتائج مديريات التربية لكل محافظة على حدى، وفور الإعلان عن رفع النتيجة على شبكة الإنترنت، سنرفق لكم كشوف النتائج هنا مباشرةً أو الروابط الخاصة بها، حتى نسهل على الطلاب وأولياء أمورهم مشقة وعناء البحث عبر المواقع الإلكترونية.

روابط فحص نتائج الثالث المتوسط 2020

هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة اختبار الثالث المتوسط 2020 بشكل حصري وسريع والاطلاع على كشف الدرجات من خلال الرابط التالي ، في الرصافة وبغداد وكل المحافظات العراقية.