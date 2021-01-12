تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2020 بابل .. نتائج السادس ابتدائي 2020 الدور الاول بابل _ شبكة اخبار الناصريه النتائج

نتائج السادس الابتدائي 2020 في محافظة بابل وباقي محافظات العراق مقدمًا من موقع الخليج 365، تلك النتيجة تتواجد حاليًا على موقع ناجح، موقع وزارة التربية العراقية، موقع النجاح، موقع السومرية نيوز، وقد تكون تحت قيد التحميل الآن وأيضًا قد تكون لحظة قراءتك لموضوعنا هذا هي نفس اللحظة التي يتم فيها نشر هذا النتائج، علمًا بأن جميع تلك الروابط تتواجد أدناه.

نتائج السادس الابتدائي 2020 في بابل

نتائج السادس الابتدائي 2020 في محافظة بابل وجميع محافظات العراق هي أهم حدث الآن داخل البلاد بعد تأخر ظهورها، وعلى ذلك أعلن منذ قليل وزير التربية العراقية، محمد إقبال نسب النجاح في كل مادة، اللغة العربية 93%، اللغة الأنجليزية، 77%، الرياضيات، 85%، الإسلامية 98%، الفيزياء 90%، الكيمياء 93%، الإحياء 92%، الإجتماعيات 68%، وهي نتيجة طيبة قياسًا بالسنوات السابقة .

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روابط نتائج السادس الابتدائي 2020 في محافظة بابل

نقدم أدناه جميع روابط نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في بابل في أقضية الحلة، أقضية المحاويل، أقضية المسيب، أقضية الهاشمية، أقضية قضاء الحمزة الغربي، تصلح تلك الروابط أيضًا لجميع محافظات العراق، تلك الروابط أيضًا ما بين الرسمية الحكومية والغير رسمية، وللجدير بالذكر، أن جميع الامتحانات هذا العام لم تشهد أي تجاوزات إلا القليل وتم التعامل معها بالقانون، وإليكم الآن تلك الروابط.

ظهرت نتائج الصف السادس الابتدائي 2020 الدور الاول في العراق ،وسجلت المادة الاسلامية النسبة الاعلى في النجاح في نتائج السادس الابتدائي لعام 2020 ، فيما سجلت المادة الانجليزية أقل نسبة نجاح مقارنة مع المواد الباقية في منهاج السادس الابتدائي .

وأعلنت النتائج في المناطق التالية/

١-رصافه لاولئ

٢- رصافه ثانيه

٣-الرصافه ثالثه

٤-الديوانيه

٥-البصره

٦-النجف لاشرف

٧-ديالئ

٨-ميسان

٩-الكوت

النتائج يمكنكم الحصول عليها من هنااااااااا