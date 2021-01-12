تراند اليوم : تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2020 بالرقم القومي

تعرف على كافة نتائج تنسيقات رياض الاطفال بالاسكندرية 2020 المرحلة الاولى “كي جي 1” مباشرة من موقع بوابة تعليم الاسكندرية، مباشرة وحصريا.

فقد ظهرت قبل قليل نتائج المرحلة الاولى لتنسيق رياض الاطفال في المدارس التجريبية الكي جي الاسكندرية 2020 برقم الملف عبر موقع وزارة التعليم في محافظة الاسكندرية، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالتسجيل في رياض الاطفال محافظة الاسكندرية.

فقد صرحت وزارة التربية والتعليم توافر الأماكن في قاعات الدراسة بمرحلة رياض الاطفال الذين تعدت أعمارهم الخمس سنوات، الذين من المتوقع قبولهم ضمن المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق رياض الأطفال لغات بالاسكندرية، وذكرت مجاهد أيضا أن المديرية تعمل على التوسع في اعداد القاعات المجهزة لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.

وقد أتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية في بيان رسمي على إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال سوف يتم إعتمادها وإعلانها عبر موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بالرقم القومي.