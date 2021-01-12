تراند اليوم : شاهد: أول فندق بالعالم مطلي بالذهب من الداخل والخارج

هانوي/ الخليج 365

افتتح في العاصمة الفيتنامية هانوي أول فندق بالعالم مطلي بالذهب من الخارج والداخل قدرت تكاليفه بنحو 200 مليون دولار.

ويقع فندق "دولسي غولدن"على ضفة بحيرة جيانغ فو بمنطقة بادنا في هانوي ويضم أثاثاً مطليا بالذهب، ومغاسل وأحواض استحمام مذهبة، وتشكيلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب، فضلا عن بلاطه الذهبي.

واستغرق بناء الفندق المكون من 400 غرفة في 25 طابقا 11 عاما، وسيعمل تحت العلامة التجارية الأمريكية "ويندهام".

وطلي الفندق بالذهب من عيار 24 قيراطاً بهو الفندق وحوض السباحة والغرف، فضلاً عن أواني المائدة وفق "رويترز".

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وتبلغ كلفة النزول بالفندق 250 دولاراً بالليلة الواحدة، وهو سعر مرتفع بالنسبة لفيتنام، لكن بعض أثرياء البلاد يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة ترف.