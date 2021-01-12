تراند اليوم : عادل إمام ينعي رجاء الجداوي بصورة وكلمات مؤثرة ( شاهد )

القاهرة - الخليج 365

نعى الممثل المصري الشهير، عادل إمام، الممثلة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح أمس الأحد، بعد صراعها مع مرض فيروس كورونا المستجد.

وتوفيت رجاء الجدواي عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية، بعد صراع لأكثر من 40 يوما مع "كوفيد -19"

ونشر الفنان عادل إمام صورة له برفقة الفنانة الراحلة، من مسرحية الواد سيد الشغال، عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق عليها: "وداعا الفنانة القديرة رجاء الجداوي".

وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي استرجعت ذكريات الراحلة، خاصة بدورها في مسرحية "الواد سيد الشغال" مع إمام.

وكتب أحدهم على موقع تويتر: " كِنت أحضر مسرحية الواد سيد الشّغال عشان مشهَدين بس كانت هي فيهن… و كنت أضحَك كتير و عيْدهُن كذا مَرة… رجاء الجداوي في رَحمةِ الله".

وكتب آخر: "ضحكتنا وفرحتنا ديما وفي مسرحية الواد سيد الشغال مع عادل إمام كانت عظيمة وغيره وغيره الله يرحمها".

واستعاد مغردون ذكرياتهم في طفولتهم وشبابهم مع الجداوي، سواء عن طريق أفلامها، أو مسلسلاتها، أو برامجها وكلماتها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، قال عادل إمام، إن الفنانة رجاء الجداوي سيدة تعبر عن مصر، ونموذج للست المصرية التي يفخر بها الجميع.

وأضاف عادل إمام أن رجاء الجداوي ممثلة متميزة وشاملة في أدوار كثيرة بداية من عملها في دعاء الكروان، مرورا بأدوارها معي في المسرح والسينما، إلى جانب دمها خفيف وأناقتها حيث كانت تختار ملابسها بعناية.

وحرص عادل إمام، على مشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو لبعض المشاهد التي جمعته مع النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء مشاركتهما في فيلم “حنفي الأبهة”، الذي عرض عام 1990.

وشاركت الجداوي في أفلام عديدة بين الستينات والثمانينات أمثال دعاء الكروان، كما أن لها مسرحيات خاصة مع عادل إمام، الذي شكلا معاً أحد أبرز الثنائيات الفنية العربية، مثل "الواد سيد الشغال" و "الزعيم". كما وحصلت على «وشاح سمراء القاهرة» بكرنفال بحديقة الأندلس افي تتويجها «ملكة حوض البحر المتوسط».