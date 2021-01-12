تراند اليوم : شاهد: شاب سعودي يفضح “ام بي سي” ويكشف كيف خسر أمواله بإحتيال القناة

الرياض/ الخليج 365

نشر شاب سعودي، مقطع فيديو، لتحذير وإرشاد المواطنين من استغلال بعض القنوات الفضائية لهم، ضاربا مثالاً في مجموعة تلفزيون "إم بي سي".

وقال الشاب في الفيديو الذي نشره عبر التواصل الإجتماعي "تويتر" "هذا مصطفى الآغا وبرنامجه الحلم، طبعا هذه قناة mbc، تُخبرني بأن أرسل كلمة حلم على رقم معين، فأرسلت"

وأضاف أن "مجرد أرسلت، أتاني سؤال، طبيعي أن أجيب عليه بسرعة، كملوا إغراءاتهم بمنزل فخم ومبالغ مالية، ثم يرسلون المزيد من الأسئلة ويتعاملون معك أنك فائز وأمورك ماشية".

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وتابع "ويواصلون الأسئلة ثم يسألونك ماذا تريد، سيارة أم منزل، ثم يعودون ويسألون أسئلة علمية، واستمريت في إرسال الرسائل وخسرت ألف ريال".

وختم الشاب الفيديو "لتعلموا فقط أن مصطفى الآغا يسرقكم ويحتال عليكم مُستغلاً حاجاتكم".

وتُغرر شاشة mbc جمهورها، بإعلانات وهمية حول برنامج “حلم”، وتُداعب خيالهم بالإعلان عن موسم جديد تصفه بالأكبر على الأطلاق بـ 3.5 مليون دولار أمريكي بالمجموع ليحقق أحلام مشاهديه في كل أنحاء الوطن العربي، حسب تعبيرهم.

وينص الإشتراك في البرنامج على إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream”أو “reve”أو الإتصال على الرقم المختصر الخاص بالمشغل (شركة المحمول) الذي یتبعه المشارك في بلده، وبمجرد إرسال رسالة قصیرة او الإتصال ثم الإجابة على السؤال بشكل صحيح، يوهمون المُشترك بأنه أصبح مؤهلاً للفوز، وعليه الاستمرار في الإجابة على الأسئلة حتى تزيد فرصه بالفوز، ما يستنزف رصيده في الهاتف بشكل كبير، ويُربح شركات الاتصالات وmbc فقط.