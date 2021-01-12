تراند اليوم : نتائج السادس ابتدائي 2020 الكرخ الاولى والثانية و الثالثة نتائج السادس الابتدائي جميع المحفظات.. موقع ناجح نتائج السادس الابتدائي 2020

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج السادس ابتدائي 2020 الكرخ الثالثة بالاسماء.نقدم لكم رابط نتائج السادس الابتدائي 2020 عقب الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق للعام الدراسي 2020 ، والتي استمرت ثلاث أسابيع وقد مرت الامتحانات دون وجود أي شكاوى من الطلاب حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وقد أكدت الوزارة أن عملية سير الامتحانات مرت على أفضل حال، وبدأ الطلاب وأولياء الأُمور في البحث عن معرفة موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2020 حيث صرح وزير التربية والتعليم السيد محمد إقبال أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج امتحانات السادس الابتدائي بالعراق لجميع المحافظات، وبعدها سيتم رفع النتائج بالمواقع المخصصة لإعلانها لتكون متاحة لجميع الطلاب عبر موقع وزارة التربية العراقية.

النتائج هنا عبر موقع ناجح.

– البصرة.

– كركوك.

– كربلاء.

– الكر خ الأولي.

– الرصافة الأولي .

– الرصافة الثانية.

– الرصافة الثالثة.

– الديوانية.

– الناصرية.

– الكوة.

– بابل.

– القادسية.

– النجف الأشراف.

– السليمانية.

ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2018 بالعراق واليكم خطوات الدخول إلى الموقع.

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أولاً الدخول على الموقع.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

اختيار الشعبة التابع لها الطالب.

اختيار اسم المدرسة.

ثم كتابة اسم الطالب وعمل بحث.

أو كتابة رقم الطالبة والضغط على بحث

رابط النتائج: علمي – أدبي – مهني – إسلامي