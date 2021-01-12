تراند اليوم : بالصور: مراهق بريطاني يعود من عطلته الصيفية على هيئة كيم كردشيان

غزة/الخليج 365:

تجاوز أثر الشقيقات كردشيان The Kardashians في المجتمع الغربي الحدود بكل معنى الكلمة، فلم تعدن مجرد أيقونات للموضة أو للجمال، بل أصبحن السبب في تحول العديد من الأشخاص جنسياً، وإنفاق الكثير للملايين بهدف التشبه بهن.

وقد ذكرت صحيفة الـ “Daily mail” أن مراهقاً بريطانياً من مدينة ميدلسبرو، عاد إلى مدرسته بعد عطلته الصيفية، في هيئة نجمة الواقع العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian.

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الشاب البريطاني Tyler (15 عاماً) خضع لعملية تحويل جنسه، وأطلق على نفسه إسم Kairah Kelly. وبدأ يرتدي ملابس نسائية خلال العطلة، وعندما عاد إلى المدرسة لم يعرفه الكثير من معلميه وزملائه.

وقال Kairah إنه يلبس مثل كيم ويطبّق نفس ماكياجها، لأن ذلك يجعله يشعر بإحساس رائع.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن والديه حاولا إخفاء رغبة ابنهما في ارتداء ملابس نسائية خوفاً من الإشاعات والتهكمات عليه، إلا أن جيران العائلة ومعارفها اتخذوا موقفاً إيجابياً بعد أن تبنى الطالب هيئة المرأة علناً.

يشار إلى أن خبيرة تجميل كورية قامت مؤخراً بتحويل نفسها إلى كيلي جينير Kylie Jenner نجمة تلفزيون الواقع، ونشرت فيديو خاص لها على قناتها على يوتيوب مظهرة السحر الكامن وراء المكياج.

الفيديو الذي حصد مليون مشاهدة، أظهرت من خلاله خبيرة التجميل الكورية أنه بالامكان تغيير الملامح بالكامل من خلال إكتشاف الاسرار المذهلة حول كيفية تطبيق مستحضرات التجميل والكونتور.