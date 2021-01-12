تراند اليوم : الخريف يبدأ الخميس ويستمر 90 يوما

وكالات / مشرق نيوز

يبدأ فصل الخريف فلكيًا في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الخميس القادم 22 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 05:21 مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

ويحل الاعتدال الخريفي عندما تكون الشمس عامودية تمامًا على خط الاستواء، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون قد استمر لمدة 93 يومًا و15 ساعة و47 دقيقة ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و23 دقيقة.

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وفي الاعتدال الخريفي تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، ويطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة ستة شهور متواصلة أيضًا.