تراند اليوم : العاب فرايف friv الجديدة ... والجميلة ( العاب بنات رائعة ) العاب طبخ بنات ممتعة

العاب فرايف FRIV الجديدة والجميلة ،نقدمها لكم ضمن العاب بنات تلبيس باربي واحدة من العاب البنات المنتشرة بكثرة على الانترنت والتي تخص البنات فقط وخصوصاً البنات الصغيرة التي تحب ان تقضي وقتها في ان تعمل عمليات تجميل او تلبيس او مكياج للجميلة باربي وان تلعب معها ويقضون مع بعضهم احلى الاوقات في بيت باربي او في حديقتها او في مطعمها التي تعمل فيه وستقومين في العاب باربي هذه المرة بالقيام بعملية تجميل للجميلة باربي لكي تستعد لاول موعد لها مع حبيبها الجديد الذي التقته منذ قليل وستقومين بتجهيز فستانها الذي سترتديه في هذه الليلة في العاب باربي وايضاً ستكون جميلة ولامعة وستكون احلى اميرة في الليلة كلها.

ولدينا في العاب فرايف FRIV العاب تلبيس صممت خصيصا للبنت لكي تقوم بتلبيس البنت عارضة الازياء او ممثلة مشهورة هي تعرفها وتحبها جداً او تقوم بتلبيس شخصية مشهورة ايضاً وستقومين في العاب تلبيس بتلبيس فتاة الفراولة الجميلة جداً والانيقة وتجهزيها لكي تبيع الفراولة التي تقطفها من المزرعة التي تخصها وتبيعها في المدينة ولكي تبدوا جميلة وهي تبيع الفراولة لابد ان ترتدي ملابس جميلة وهنا يأتي دورك في العاب تلبيس حيث ستقومين باختيار الفستان او قطع الملابس المناسبة لها لكي تبدو باحلى مظهر وتظهر كأميرة وهي تبيع الفراولة وقومي بتزيينها لكي تبدوا اجمل مما هيا عليه.

كما لدينا بألعاب فرايف FRIVالعاب بيبي هازل هي لعبة تقومين فيها بمساعدة الجميلة بيبي هازل في الاعتناء بالحيوانات الخاصة بها مثل الارنب والقطة والكلب والعصافير والهامستر الخاص بها لكي تكون حيواناتها سعيدة ونظيفة ومنمقة وجميلة في نفس الوقت لكي تكون بيبي هازل سعيدة بانك اهتممتي بحيواناتها واعتنيتي بها وجعلتي حيوانات بيبي هازل جميلة وانيقة .. في العاب بيبي هازل قومي بعمل غسيل للارنب المفضل عند بيبي هازل وقومي بتسريح شعره ونمقيه لكي يصبح في احلى شكل وقومي بعرضه للناس لكي ينبهرو باعمالك في الاعتناء بالحيوانات الاليفة الخاصة ببيبي هازل الجميلة والبنية.

و لعبة الحب هي لعبة تقيس مقدار الحب والتوافق والتناغم بينك وبين حبيبك او حبيبتك عن طريق الاسماء الخاصة بكم وايضا عن طريق تواريخ الميلاد الخاصة بكل منكما ... وفي لعبة الحب ستظهر لك /لكي المؤشر مدى الاتفاق او درجة الحب بينك وبين حبيبك او حبيبتك عن طريق الابراج الخاصة بكل منكما او عن طريق احرف اسميكما الذان تدخلهم او تدخليهم ف اول اللعبة، قم بتجربة المؤشر على اسماء اصدقائك الذين يحبون بعضهم وانظر بنفسك مدى التوافق بينهما لكي تستطيع ان تعرف كم يحبو بعضهم البعض. ويمكنكم الحصول عل الموقع ولعب العاب فريف مباشرة على الانترنت عبر هذا الرابط من هنـــــا دون تحميل واي مشاكل وتمتع بلعب Friv انت واصدقائك جميعاً انها فعلا احلى تجربة تستطيع ان تخوضها في العاب فرايف.