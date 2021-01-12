تراند اليوم : نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2016 ..( بوابة الازهر الالكترونية ) الدور الاول والثانى 2016 بوابة الحكومة المصرية

القاهرة-الخليج 365:

نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2016 بوابة الحكومة المصرية فى الدور الاول والثانى فى مؤتمر صحفى ،اعلن الازهر الشريف عن تحديد موعد فتح باب تنسيق الازهر 2016 في وقت لاحق، حيث سيتم القبول ولمدة 5 ايام وذلك للمرحلة الاولى ، بمجرد ظهور نتيجة الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية الازهرية 2016 الذين تخلفوا عن اداء بعض المواد او لمن لديهم ملاحق.

ومنذ ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2016 اعرب العديد من الطالبات والطلاب عن عدم رضاهم عن التصحيح وبان الامتحانات قد شابها بعض الغش في اماكن كثيرة واشتكوا كذلك من المجاميع المنخفضة برأيهم.

وكذلك بدأت التكهنات ومحاولة البحث عن توقعات لدرجات القبول في تنسيق الثانوية الازهرية لدخول جامعات الازهر بنين او بنات للقسمين العلمي والادبي.

وحظيت ما يعرف بكليات القمة ( كلية الطب – كلية طب الاسنان – كلية الصيدلة – كلية الهندسة ) للفرع العلمي او كليات القمة ادبي ( كلية الصحافة والاعلام – كلية اللغات والترجمة ) بالنصيب الاكبر من اهتمام حملة الشهادة الثانوية الازهرية 2016 لمعرفة توقعات محتملة للحد الادنى للقبول في جامعات الازهر سواء في القاهرة او في باقي جامعة الازهر بالمحافظات مثل اسيوط او دمياط وكذلك الاسكندرية بنات وفرع قنا للبنين.

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وفيما يلي نقدم لكم عرض توقعات تنسيق الثانوية الازهرية للعام الدراسي 2016 – 2017 بناء على نتائج تنسيق جامعة الازهر في العام الماضي والاعوام التي سبقته اي عام 2014 وكذلك عام 2013 لعلها تلقي بعض من الضوء على ما يمكن ان تكون عليه نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2016 وقد تكون الاقرب للصحة كون هناك تقارب بالمجاميع ونسب النجاح في العام 2016 الحالي مقارنة بالعام الماضي.

حيث كانت نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية للعام المنصرم ودرجات الحد الادنى لقبول للطلاب الناجحين والمتقدمين كما يلي:

جاءت طب القاهرة على رأس كليات العلمي بمجموع 97.40% تلتها طب دمياط ب 97.1% ثم أسيوط 7.96% وصيدلة القاهرة 95.6% وأسيوط 95% وطب الأسنان بالقاهرة 96.6% وأسيوط 96.3%. وهندسة القاهرة 93.6% وقنا 93.3%.

طب بنات القاهرة جاء على رأس قائمة العلمي ب 97.90% بينما طب الأسنان 69.97 والصيدلة 96.9% والهندسة 95.60%.

كلية اللغات والترجمة اعتلت كليات الأدبي بشعبة الترجمة الفورية والدراسات الإسلامية بالإنجليزية اللغات الألمانية والفرنسية. ثم كلية الشريعة والقانون بأسيوط في المركز الثاني تلتها شعبة الإسلامي بأسيوط وبعدها شريعة القاهرة قسم القانون وشعبة اللغة الإنجليزية.

كان عدد المقبولين حسب نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 47.420 طالب وطالبة..

توقعات الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الازهر الشريف البنين والبنات اي نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2016 بالقاهرة والأقاليم بناء على تنسيق الازهر العام الماضي وفي السنوات الماضية.

– توقعات تنسيق الثانوية الازهرية: اصول دين

الكلية أصول الدين القاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 396 علمي انتساب الحد الأدنى 335 أدبي انتظام الحد الأدنى 417 أدبي انتساب الحد الأدنى 356

أصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 423 علمي انتساب الحد الأدنى 329 أدبي انتظام الحد الأدنى 394 أدبي انتساب الحد الأدنى 365

أصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام علم انتظام الحد الأدني463 علمي انتساب 340 أدبي انتظام 419 أدبي انتساب 315

أصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 430.5 علمي انتساب 325 أدبي انتظام الحد الأدنى 399 أدبي انتساب 315

أصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 440 علمي انتساب الحد الأدنى 351 أدبي انتظام الحد الأدنى 409 أدبي انتساب الحد الأدنى 327

أصول الدين والدعوة أسيوط تخصص عام علمي انتظام الأحد الأدنى 424.5 علمي انتساب الحد الأدنى 354 أدبي انتظام الحد الأدنى 400 أدبي انتساب الحد الأدنى 351

توقعات تنسيق الثانوية الازهرية: اللغة العربية

اللغة العربية القاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 399.5 علمي انتساب الحد الأدنى 348 أدبي انتظام الحد الأدنى 406 أدبي انتساب الحد الأدنى 315.5

اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة علمي انتظام الحد الأدنى 328 علمي انتساب الحد الأدنى 375 أدبي انتظام الحد الأدنى 402 أدبي انتساب الحد الأدنى 371

اللغة العربية القاهرة شعبة الصحافة والإعلام علمي انتظام الحد الأدنى 591 أدبي انتظام الحد الأدنى 515

اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 453 علمي انتساب الحد الأدنى 339 أدبي انتظام الحد الأدنى 392 أدبي انتساب الحد الأدنى 349

اللغة العربية المنصورة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 440 علمي انتساب الحد الأدنى 335 أدبي انتظام الحد الأدنى 390 أدبي انتساب الحد الأدنى 315

اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة علمي انتظام الحد الأدنى 325 علمي انتساب الحد الأدنى 326 أدبي انتظام الحد الأدنى 389 أدبي انتساب الحد الأدنى 315

اللغة العربية الزقازيق تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 420 علمي انتساب الحد الأدنى 351 أدبي انتظام الحد الأدنى 385 أدبي انتساب الحد الأدنى 315

اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة علمي انتظام الحد الأدبي 405 علمي انتساب 364 أدبي انتظام الحد الأدنى 384 أدبي انتساب الحد الأدنى 315

اللغة العربية بايتاي البارود بحيرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 422.5 علمي انتساب 372 أدبي انتظام الحد الأدنى 401 أدبي انتساب الحد الأدنى 315

اللغة العربية بايتاي البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة علمي انتظام الحد الأدنى 325 علمي انتساب الحد الأدنى 344 أدبي انتظام الحد الأدنى 391 أدبي انتساب الحد الأدنى 331

اللغة العربية أسيوط تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 448 علمي انتساب 327 أدبي انتظام الحد الأدنى 390 أدبي انتساب الحد الأدنى 315

اللغة العربية أسيوط شعبة التاريخ والحضارة علمي انتظام الحد الأدنى 467.5 علمي انتساب الحد الأدنى 325 أدبي انتظام الحد الأدنى 412 أدبي انتساب الحد الأدنى 436

اللغة العربية جرجا شعبة عامة علمي انتظام الحد الأدنى 443 علمي انتساب الحد الأدنى 325 أدبي انتظام الحد الأدنى 395 أدبي انتساب الحد الأدنى 315

– توقعات نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية: شريعة وقانون و الدعوة الاسلامية

الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 543.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 470

شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون “باللغة الأجنبية” بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 527 علمي انتساب الحد الأدنى أدبي انتظام الحد الأدنى 605.5

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 517.5 علمي انتساب الحد الأدنى 325 أدبي انتظام الحد الأدنى 419 أدبي انتساب الحد الأدنى 344

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 555 علمي انتساب الحد الأدنى 402 أدبي انتظام الحد الأدنى 486 أدبي انتساب الحد الأدنى 399

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 531 علمي انتساب 350 أدبي انتظام الحد الأدنى 427 أدبي انتساب 338

الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 555 علمي انتساب الحد الأدنى 411 أدبي انتظام الحد الأدنى 481.5 أدبي انتساب الحد الأدنى 396

الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 538 علمي انتساب الحد الأدنى 342 أدبي انتظام الحد الأدنى 437.5 أدبي انتساب الحد الأدنى 361

الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 552.5 علمي انتساب الحد الأدنى 409 أدبي انتظام الحد الأدنى 499.5 أدبي انتساب الحد الأدنى 426

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 516 علمي انتساب الحد الأدنى 338 أدبي انتظام الحد الأدنى 428 أدبي انتساب الحد الأدنى 320

الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 545.5 علمي انتساب الحد الأدنى 381.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 473 أدبي انتساب الحد الأدنى 398

الشريعة والقانون بأسيوط شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 560 علمي انتساب الحد الأدنى 439 أدبي انتظام الحد الأدنى 433 أدبي انتساب الحد الأدنى 393

الشريعة والقانون أسيوط شعبة الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 583.5 علمي انتساب الحد الأدنى 489.0 ادبي انتظام الحد الأدنى 488.5 ادبي انتساب الحد الأدنى 440.0

– توقعات تنسيق الثانوية الازهرية: الدراسات الاسلامية والعربية

الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 467.5 علمي انتساب الحد الأدنى 376.0 ادبي انتظام 435.0 ادبي انتساب الحد الأدنى 388.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية علمي انتظام 446.5 علمي انتساب الحد الأدنى 362.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 425.0 ادبي انتساب الحد الأدنى 323.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 458.0 علمي انتساب الحد الأدنى 378.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 442.0 ادبي انتساب الحد الأدنى 349.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 479.5 علمي انتساب الحد الأدنى 355.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 427.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 315.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 421.0 علمي انتساب الحد الأدنى 357.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 385.0 ادبي انتساب الحد الأدنى 320.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 427.0 علمي انتساب الحد الأدنى 348.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 399.0 ادبي انتساب الحد الأدنى 315.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 433.0 علمي انتساب الحد الأدنى 361.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 397.0 ادبي انتساب الحد الأدنى 315.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 414.0 علمي انتساب الحد الأدنى 409.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 388.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 317.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 434.0 علمي انتساب الحد الأدنى 397.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 395.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 315.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 457.0 علمي انتساب الحد الأدنى 349.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 399.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 315.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 471.5 علمي انتساب الحد الأدنى 339.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 408.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 341.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 436.0 علمي انتساب الحد الأدنى 342.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 440.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 372.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 434.0 علمي انتساب الحد الأدنى 325.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 420.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 359.0

الدراسات الإسلامية بنين أسوان شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 429.0 علمي انتساب الحد الأدنى 325.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 412.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 336.0

الدراسات الإسلامية بنين أسوان شعبة أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 463.0 علمي انتساب الحد الأدنى 325.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 413.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 331.0

– توقعات تنسيق جامعة الازهر حسب العام الماضي اللغات و الترجمة:

اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 589.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 365.0 أدبي .

اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وآدابها علمي انتظام الحد الأدنى 573.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 445.0 أدبي .

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الانجليزية علمي انتظام الحد الأدنى 577.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 411.0 أدبي .

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية علمي انتظام الحد الأدنى 564.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 537.0 أدبي .

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزي علمي انتظام الحد الأدنى 592.5 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 414.5 أدبي .

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الالمانية علمي انتظام الحد الأدنى 565.5 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 454.0 أدبي .

اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات افريقية علمي انتظام الحد الأدنى 551.5 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 أدبي .

توقعات تنسيق كلية التربية في جامعة الازهر الشريف كما كانت في العام الماضي

التربية بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 491.5 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 411.0 أدبي .

التربية بالقاهرة شعبة التربية الرياضية علمي انتظام الحد الأدنى 336.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 450.0 أدبي .

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية رسم علمي انتظام الحد الأدنى 377.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 350.0 أدبي .

التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم علمي انتظام الحد الأدنى 491.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 478.0 أدبي .

التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية علمي انتظام الحد الأدنى 0.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 410.0 أدبي .

التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 0.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 516.5 أدبي .

التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم علمي انتظام الحد الأدنى 495.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 490.0 أدبي .

التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية علمي انتظام الحد الأدنى 0.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 475.0 أدبي .

– تنسيق الثانوية الازهرية: كلية الطب بنين

الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 633.5 علمي

الطب بنين دمياط تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 631.5 علمي

الطب بنين أسيوط تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 629.0 علمي .

– تنسيق الثانوية الازهرية: الصيدلة بنين

الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 621.5 علمي .

الصيدلة بنين أسيوط تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 618.0 علمي .

– تنسيق الثانوية الازهرية: طب اسنان

طب الأسنان بنين بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 628.0 علمي .

طب الأسنان بنين بأسيوط تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 626.0 علمي .

– تنسيق الثانوية الازهرية: كلية العلوم بنين

العلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 585.5 علمي .

العلوم بنين أسيوط تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 572.5 علمي .

– توقعات نسيق الازهر الشريف: كلية الزراعة

الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 469.5 علمي .

الزراعة بنين بالقاهرة شعبة الهندسة الزراعية علمي انتظام الحد الأدنى 574.0 علمي .

الزراعة بنين أسيوط تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 440.0 علمي .

الزراعة بنين أسيوط شعبة هندسة زراعية علمي انتظام الحد الأدنى 569.0 علمي .

– تنسيق الثانوية الازهرية كلية التجارة

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 502.0 علمي انتساب الحد الأدنى 429.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 439.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 340.0

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 529.5 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 338.0 أدبي .

– تنسيق الازهر الشريف كلية الهندسة بنين

الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 609.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 أدبي .

الهندسة بنين قنا تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 606.5 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 أدبي .

توقعات تنسيق الثانوية الازهرية: معهد مقيمي الشعائر

معهد مقيمي شعائر بكلية أصول الدين بنين بالقاهرة عام بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 0.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 315.0 أدبي .

معهد مقيمي شعائر بكلية أصول الدين والدعوة بنين بطنطا عام بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 0.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 315.0 أدبي .

معهد مقيمي شعائر بكلية أصول الدين والدعوة بنين بأسيوط عام بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 0.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 315.0 أدبي .

معهد مقيمي شعائر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بقنا عام بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 0.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 349.0 أدبي .

توقعات تنسيق كليات جامعة الازهر: معاهد شعبة علمي

معهد لاعداد قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بالقاهرة عام بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 423.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 أدبي .

معهد صيانة المعدات الكهربائية بكلية الهندسة بنين بالقاهرة عام بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 517.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 أدبي .

معهد تركيبات كهربائية بكلية الهندسة بنين بالقاهرة عام بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 484.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 أدبي .

معهد للتحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بالقاهرة عام بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 483.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 أدبي .

معهد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة عام بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 427.0 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 أدبي .

توقعات ننسيق جامعة الازهر كليات الدراسات الاسلامية والعربية بنات:

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 577.0 علمي انتساب الحد الأدنى 337.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 453.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 332.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 584.5 علمي انتساب الحد الأدنى 390.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 459.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 342.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 586.5 علمي انتساب الحد الأدنى 435.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 461.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 397.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام علمي انتظام الحد الأدنى 609.05 علمي .أدبي انتظام الحد الأدنى 562.5 أدبي .

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 592.5 علمي انتساب الحد الأدنى 467.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 493.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 390.0

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة اللغة العربية فصول كفر الشيخ علمي انتظام الحد الأدنى 566.0 علمي انتساب الحد الأدنى 371.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 444.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 328.0

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة الإسلامية فصول كفر الشيخ علمي انتظام الحد الأدنى 546.0 علمي انتساب الحد الأدنى 325.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 464.5 أدبي انتساب الحد الأدنى 315.0

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة أصول الدين فصول كفر الشيخ علمي انتظام الحد الأدنى 560.5 علمي انتساب الحد الأدنى 325.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 444.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 325.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 541.0 علمي انتساب الحد الأدنى 409.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 444.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 322.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 513.0 علمي انتساب الحد الأدنى 435.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 457.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 354.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات المنصورة أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 547.0 انتساب الحد الأدنى 465.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 449.0 انتساب الحد الأدنى 345.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات الزقازيق اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 542.5 انتساب الحد الأدنى 350.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 443.0 انتساب الحد الأدنى 318.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات الزقازيق الشريعة الاسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 556.0 انتساب الحد الأدنى 325.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 454.5 انتساب الحد الأدنى 316.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات الزقازيق أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 561.0 انتساب الحد الأدنى 390.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 449.0 انتساب الحد الأدنى 315.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات الاسكندرية اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 573.5 انتساب الحد الأدنى 418.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 479.0 انتساب الحد الأدنى 315.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات الاسكندرية الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 575.0 انتساب الحد الأدنى 472.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 499.5 انتساب الحد الأدنى 385.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات الاسكندرية أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 579.5 انتساب الحد الأدنى 451.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 478.0 انتساب الحد الأدنى 410.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات الاسكندرية شعبة الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 590.5 انتساب الحد الأدنى 489.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 505.0 انتساب الحد الأدنى 402.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات بني سويف اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 477.5 انتساب الحد الأدنى 364.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 408.0 انتساب الحد الأدنى 321.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف الشريعة الاسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 422.0 انتساب الحد الأدنى 360.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 429.0 انتساب الحد الأدنى 315.0

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 507.0 انتساب الحد الأدنى 374.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 416.0 انتساب الحد الأدنى 315.0

البنات الإسلامية أسيوط اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 573.0 انتساب الحد الأدنى 372.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 467.0 انتساب الحد الأدنى 407.0

البنات الإسلامية أسيوط الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 562.0 انتساب الحد الأدنى 404.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 478.0 انتساب الحد الأدنى 402.0

البنات الاسلامية أسيوط أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 572.5 انتساب الحد الأدنى 438.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 455.0 انتساب الحد الأدنى 315.0

البنات الاسلامية أسيوط شعبة التربية أدبي انتظام الحد الأدنى 532.0 .والبنات الإسلامية أسيوط شعبة التجارة علمي انتظام الحد الأدنى 594.5 انتساب الحد الأدنى 510.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 491.0 انتساب الحد الأدنى 416.0

البنات الإسلامية أسيوط شعبة الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 589.0 انتساب الحد الأدنى 475.5 أدبي انتظام 501.0 انتساب الحد الأدنى 452.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات سوهاج اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 544.0 انتساب الحد الأدنى 325.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 461.0 انتساب الحد الأدنى 323.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات سوهاج الشريعة الاسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 537.0 انتساب الحد الأدنى 421.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 453.0 انتساب الحد الأدنى 391.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات سوهاج أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 557.0 انتساب الحد الأدنى 500.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 445.0 انتساب الحد الأدنى 381.0

كلية البنات الازهرية بطيبة الجديدة اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 568.0 انتساب الحد الأدنى 407.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 465.0 انتساب الحد الأدنى 433.5

كلية البنات الازهرية بطيبة الجديدة الشريعة الاسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 553.0 انتساب الحد الأدنى 325.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 448.0 انتساب الحد الأدنى 414.0

كلية البنات الازهرية بطيبة الجديدة أصول الدين علمي انتظام الحد الأدنى 580.5 انتساب الحد الأدنى 823.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 448.0 انتساب الحد الأدنى 429.0

كلية البنات الازهرية بطيبة الجديدة اللغة الانجليزية ترجمة فورية علمي انتظام الحد الأدنى 598.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 493.0

توقعات تنسيق الثانوية الازهرية: الدراسات الانسانية بنات

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة الاجتماع علمي انتظام الحد الأدنى 590.0 انتساب الحد الأدنى 453.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 471.0 انتساب الحد الأدنى 350.0

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة علم النفس علمي انتظام الحد الأدنى 589.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 484.0

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة التاريخ علمي انتظام الحد الأدنى 587.5 انتساب الحد الأدنى 418.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 474.0 انتساب الحد الأدنى 315.0

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة الجغرافيا علمي انتظام الحد الأدنى 599.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 512.0 والدراسات الانسانية بنات بالقاهرة شعبة التربية علمي انتظام الحد الأدنى 517.5

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة اللغة العبرية وادابها علمي انتظام الحد الأدنى 594.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 494.5

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة اللغة الفارسية وادابها علمي انتظام الحد الأدنى 590.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 484.0

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة الوثائق والمكتبات علمي انتظام الحد الأدنى 604.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 525.5

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة شعبة اللغات الأوروبية ت. فورية علمي انتظام الحد الأدنى 615.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 555.5

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الاسبانية علمي انتظام الحد الأدنى 602.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 414.0

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الألمانية علمي انتظام الحد الأدنى 620.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 507.0

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة رياض الأطفال علمي انتظام الحد الأدنى 617.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 539.5

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة اللغة التركية علمي انتظام الحد الأدنى 598.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 523.0

الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة اللغة الأوردية علمي انتظام الحد الأدنى 587.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 483.0

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الاشراف دقهلية قسم الاجتماع علمي انتظام الحد الأدنى 575.0 انتساب الحد الأدنى 440.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 508.0 انتساب الحد الأدنى 315.0

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الاشراف دقهلية علم النفس علمي انتظام الحد الأدنى 578.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 531.0

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الاشراف دقهلية التاريخ علمي انتظام الحد الأدنى 577.5 انتساب الحد الأدنى 462.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 517.5 انتساب الحد الأدنى 361.0

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الاشراف دقهلية شعبة التربية أدبي انتظام الحد الأدنى 558.5

الدراسات الانسانية بنات تفهنا الاشراف دقهلية اللغة الانجليزية ترجمة فورية علمي انتظام الحد الأدنى 618.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 567.0

توقعات تنسيق الثانوية الازهرية كلية البنات:

كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان شعبة اللغة العربية علمي انتظام الحد الأدنى 597.5 انتساب الحد الأدنى 498.5 أدبي انتظام 470.0 انتساب الحد الأدنى 361.0

كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان شعبة الشريعة الاسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 597.5 انتساب الحد الأدنى 502.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 474.0 انتساب الحد الأدنى 328.0

كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان شعبة أصول الدين علمي انتظام 599.0 علمي انتساب الحد الأدنى 538.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 486.0 انتساب الحد الأدنى 361.0

كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان “شعبة الترجمة الفورية” انجليزي فقط علمي انتظام الحد الأدنى 616.5 .أدبي انتظام الحد الأدنى 546.5 .

توقعات تنسيق االاقتصاد المنزلي طب التجارة علوم صيدلة طب اسنان الهندسة لطلاب لثانوية الازهرية:

الاقتصاد المنزلي طنطا تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 583.0 .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 .

الطب بنات بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 636.5 .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 .

التجارة بنات بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 460.5 انتساب الحد الأدنى 327.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 449.0 انتساب الحد الأدنى 315.0

التجارة بنات بالقاهرة شعبة التجارة باللغة “الانجليزية” بمصروفات علمي انتظام الحد الأدنى 595.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 505.5 .

التجارة بنات تفهنا الاشراف دقهلية تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 574.0 انتساب الحد الأدنى 455.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 512.0 انتساب الحد الأدنى 410.0

العلوم بنات القاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 605.0 .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 .

الصيدلة بنات بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 630.5 ا نتساب الحد الأدنى 0.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 .

طب الاسنان بنات بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 635.0 .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 .

شعبة الهندسة بنات بالقاهرة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 621.5 .أدبي انتظام الحد الأدنى 0.0 .

توقعات تنسيق الازهر بنات كلية الدراسات الاسلامية والعربية القاهرة الاسكندرية المنصورة:

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة شعبة أصول الدين فصول مدينة السادات علمي انتظام الحد الأدنى 572.0 انتساب الحد الأدنى 541.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 452.5 انتساب الحد الأدنى 407.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالمنصورة شعبة الشريعة الاسلامية فصول مدينة السادات علمي انتظام الحد الأدنى 567.5 انتساب الحد الأدنى 503.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 470.0 انتساب الحد الأدنى 390.0

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة شعبة اللغة العربية فصول مدينة السادات علمي انتظام الحد الأدنى 569.5 انتساب الحد الأدنى 518.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 467.0 انتساب الحد الأدنى 373.0

الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالاسكندرية شعبة أصول الدين فصول دمنهور علمي انتظام الحد الأدنى 590.5 انتساب الحد الأدنى 551.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 495.0 انتساب الحد الأدنى 434.5

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالاسكندرية شعبة الشريعة الإسلامية فصول دمنهور علمي انتظام الحد الأدنى 594.0 انتساب الحد الأدنى 529.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 525.5 انتساب الحد الأدنى 438.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالاسكندرية شعبة اللغة العربية فصول دمنهور علمي انتظام الحد الأدنى 593.5 انتساب الحد الأدنى 521.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 491.0 انتساب الحد الأدنى 402.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالاسكندرية شعبة الشريعة والقانون فصول دمنهور علمي انتظام الحد الأدنى 600.0 انتساب الحد الأدنى 527.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 503.0 أدبي انتساب الحد الأدنى 428.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالمنصورة شعبة أصول الدين فصول بورسعيد علمي انتظام الحد الأدنى 596.0 انتساب الحد الأدنى 506.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 442.0 انتساب الحد الأدنى 389.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالمنصورة شعبة الشريعة الاسلامية فصول بورسعيد علمي انتظام الحد الأدنى 602.0 انتساب الحد الأدنى 506.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 461.0 انتساب الحد الأدنى 376.5

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالمنصورة شعبة اللغة العربية فصول بورسعيد علمي انتظام الحد الأدنى 565.5 انتساب الحد الأدنى 518.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 443.5 انتساب الحد الأدنى 370.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة أصول الدين فصول الخانكة علمي انتظام الحد الأدنى 560.0 انتساب الحد الأدنى 418.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 433.0 انتساب الحد الأدنى 323.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة الاسلامية فصول الخانكة علمي انتظام الحد الأدنى 559.0 انتساب الحد الأدنى 371.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 416.0 انتساب الحد الأدنى 327.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة اللغة العربية فصول الخانكة علمي انتظام الحد الأدنى 522.0 انتساب الحد الأدنى 356.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 397.0 انتساب الحد الأدنى 316.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالزقازيق شعبة أصول الدين فصول القرين علمي انتظام الحد الأدنى 543.0 انتساب الحد الأدنى 528.5 أدبي انتظام الحد الأدنى 445.0 انتساب الحد الأدنى 428.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالزقازيق شعبة الشريعة الاسلامية فصول القرين علمي انتظام الحد الأدنى 542.0 انتساب الحد الأدنى 509.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 449.0 انتساب الحد الأدنى 408.0

كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالزقازيق شعبة اللغة العربية فصول القرين علمي انتظام الحد الأدنى 543.0 انتساب الحد الأدنى 507.0 أدبي انتظام الحد الأدنى 456.0 انتساب الحد الأدنى .398.0

وفيما يلي رابط لمعرفة المزيد عن طريقة التقدم الى تنسيق الثانوية الازهرية 2016 الالكتروني او اليدوي عبر مكاتب تنسيق جامعة الازهر في مختلف انحاء الجمهورية: http://www.azhar.edu.eg/pages/tansikfirstpage.htm

وهذا الرابط الثاني للتقدم عبر مكتب التنسيق بوابة الحكومة المصرية على الانترنت، والمخصصة لطلاب الشهادة الثانوية الازهرية، وكذلك سوف يتم عرض نتائج التنسيق بواسطته لاحقاً فور ظهورها، وذلك من خلال الموقع التالي: http://www.tansik.egypt.gov.eg