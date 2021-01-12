تراند اليوم : الكاتبة والإعلامية اللامعة ربي عياش تواصل تألقها وتستعد لتدشين مذكرات أنثى ضائعة"

الكاتبة والإعلامية اللامعة ربي عياش تواصل تألقها وتستعد لتدشين مذكرات أنثى ضائعة"

رام الله / الخليج 365

تستعد الكاتبة والإعلامية ربى عياش التي تعرف نفسها بانها امرأة من زمن الحب ، لتدشين حلمها البكر والمتمثل بالكتاب الاول ويحمل عنوان " مذكرات أنثى ضائعة " .

" مذكرات أنثى ضائعة " كتاب يجمع نصوص أدبية قصيرة بالفصحى ، وتقول ربى للمشرق نيوز : هذا الكتاب يحمل في طياته كثيرا من صمتي، من تلك اللحظات الشاردة التي كنت فيها ببحث عن نفسي، محاولة الوصول إلي .. يحمل في طياته تجارب ثلاثة وعشرون عاما، يحمل فقط الجزء الخفي مني، والذي لا يعرفه الكثيرون بالمناسبة.

وتتابع ربى قائلة : تربيّت في بيت يقدر ويعشق القراءة .. فأنا أملك ثروة في غرفتي.. مكتبة كبيرة تجمع بين كتب السياسة و الفلسفة، القصص والروايات العالمية والعربية، قد يكون هذا اساس وسبب حبي

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وتتحدث ربى عن بداياتها قائلة : ابتدأت مسيرتي بالكتابة والرسم حين كنت في عمر الـ 12 وتعلمت فنون الرسم مثل الـ “بوب أرت” و”الانيميشين” إضافة لتصميم الأزياء وبمفردي..

نشرت ربى كتاباتها الأدبية بعمر 14 عام في عدد من المجلات المحلية وحصلت على جوائز بالمرتبة الأولى عن الكتابة الإبداعية و فائزت بالمركز الأول في مهرجان الإسماعيلية الدولي للإعلام كأفضل إعلامية عربية وحصلت على المركز الأول في الرسم على محافظات الضفة الغربية.

وفيما يلي نص من كتابات ربى في " مذكرات أنثى ضائعة " :

عربية أنا يا سيدي بأدق تفاصيلي ..

عربية أنا بشعري الأسود الطويل ..

بشفتي الرقيقتين و أنفي شبه النحيل

عربية أنا بجسدي .. بحور عيني ..وحنطية بشرتي ..

حتى بمشاعري وضياعي .. عربية

عاطفية إلى اللانهاية ..كباقي العرب

أنا عربية في ضياعي وآلامي .. قبل أن أكون في لغتي وأحلامي ..

أحب كما يحب العرب .. أحاول أن أنسى فأفشل كما يفشل العرب ..

عيبنا، عاطفتنا المتدفقة .. حناننا الزائد .. تعلقنا بالأشخاص والأشياء بشكل درامي ..

وأنت ببرودك أقسم أنك لست منا "

وتبقى ربى إنسانة محبة للحياة ، تكتب للإنسان ، ربما يسهم ما تكتبه في تغيير شيء في العالم ليعمَّ السلام والمحبة كلَّ القلوب وهي صاحبة قلم جرئ وحرف مبدع , تمتلك مواهب عديدة وحضور متميز , تقرأ لها تجد نفسك أمام قلم من نوع خاص له رؤية تحليلية قائمة علي ثوابت المنطق والعقل

يشار الى ان ربى عياش حاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام الحديث من معهد الإعلام الأردني في الجامعة الأردنية، وبكالوريوس رئيسي صحافة مكتوبة فرعي علم اجتماع من جامعة بيرزيت، كما أنها تعمل مراسلة في الموقع الالكتروني لجريدة القدس، وسبق وأن عملت مقدمة و معدة برامج، إضافة لمحررة و مراسلة.

وتعتبر ربى عياش إعلامية وكاتبة فلسطينية، كلاسيكية في طبعها، تقدس الهدوء، مسالمة في الحياة، تسعدها أصغر الأشياء، وتلهمها تفاصيل الحياة لتكتب، تكتب لتجد نفسها، فهي لا تجيد الحديث المباشر بقدر الكتابة، هي لم تصل بعد ما زالت تجري.