تراند اليوم : فيديو.. حاول ممازحتها فتلقى صفعة أسقطته مغمى عليه

دبي- الخليج 365:

في فيديو ساخر اجتذب أكثر من 47 مليون مشاهدة، وهو رقم يتصاعد بشكل جنوني، صفعت فتاة مراهقاً عبث بذيل شعرها من الخلف بقسوة بالغة، أسقطته في حالة إغماء مباشرة، ووجهت إنذارا بالغ الرعب لكل من يجرؤ على العبث.

الفيديو القصير ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي، واستقطب اهتماما منقطع النظير لطرافته وقسوته.

ويُظهر الفيديو الذي التقطه مستخدم تطبيق "فاين" على "تويتر"، الطالب صامويل غرابس من جامعة كارولينا الشمالية في أميركا، مجموعة من الطلبة يعبثون من الخلف بشعور فتيات يجلسن أمامهم.

ويسجل الفيديو قيام مراهقين بالعبث بشعر فتاتين، ولكن لم يكد ثالثهم، فريدي ماكلوم، ينتهي من محاولته حتى التفتت إليه الفتاة، وهي سمراء ضخمة الجثة، وافرة الصحة، وعالجته بصفعة مذهلة على وجهه أفقدته وعيه في ثانية، وكانت الفضيحة.

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