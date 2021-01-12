تراند اليوم : العثور على سلحفاة حيّة فقدت قبل 30 عاماَ

الولايات المتحدة / الخليج 365:

في عام 1982, لقد كانت عائلة "ألميدا" حزينة على فقدانها حيوانها الأليف, سلحفاة ذات أرجل حمراء وكان اسمها "مانويلا".

في ذلك الوقت, لقد كان بيتهم تحت الإصلاح والتجديد فاعتقدوا أن هذا الحيوان البطيء قد خرج من البوابة خلال تركها وهي مفتوحة من طاقم البناء والعمل وذهب إلى الغابة المجاورة للبيت في "ريلنجو" في البرازيل.

ولقد استمر فقدان هذه السلحفاة غامضا للعائلة حوالي أكثر من 30 عام.

وفي الوقت المبكر قبل شهر, بعد وفاة أب العائلة "ليونيل", عاد أولاده لتنظيف الفوضى المتروكة في غرفة التخزين التي كان يستخدمها الأب لوضع العديد من الأشياء التي يتلاقى بها خلال مشيه في الشارع مثل: شاشات التلفاز المكسورة, والأثاث التالف والصناديق الفارغة والعديد من هذه الأنواع.

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فرأت العائلة كم قديمة كانت تلك الأشياء فقرروا أن يأخذوا بها للخارج للقمامة.

لكن بينما كان الابن لياندرو يتفقد ما سيُلقي به الى القمامة من صناديق مكسورة سأله جار " هل تنوي أن ترمي السلحفاة الموجودة في داخل هذا الصندوق المكسور أيضا؟ "

"في هذه اللحظة التي سألني فيها الجار كنت مصدوما وغير مصدقا للذي سمعته" ذلك ما قاله الابن لياندرو.

في ذلك الوقت أدركت العائلة بأن السلحفاة القوية تحدت كل ظروف العيش لكي تبقى ناجية بحياتها في المخزن لأكثر من ثلاث عقود.

انتهى