تراند اليوم : بالفيديو,, مغامر إيطالي يصور موته المفجع بكاميرته الخاصة

ايطاليا / الخليج 365:

انتشر فيديو مخيف على الانترنت ظهر فيه مغامر إيطالي wingsuit pilot، يدعى "أرمين شميدر"، وهو يقوم بقفزة جريئة وخطرة في جبال الألب، يبثها مباشرة على فيسبوك، إلا أنها سرعان ما تحولت الى مأساة كبيرة.

بحسب الفيديو، ظهر أرمين البالغ من العمر 28 عاما، وهو يستعد للقفز من أعلى قمة الجبل بالقرب من كانديرستيج في سويسرا (مكان شعبي لممارسة رياضة القفز BASE jumping)، وقبل تنفيذ قفزته الجريئة، قال لمتابعيه:"اليوم ستقفزون معي".

لكن فرحته بهذه المغامرة لم تكتمل ودامت لحظات قليلة فقط، بعدها قتل "أرمين" نتيجة حصول حادث طارئ معه، لم تعرف أسبابه لحد الأن.

أشارت صحيفة "Daily Mail"، أنه بعد دقائق قليلة جدًا، سمع الجميع صوت صرخة مدوية، وصوت التصادم، وتم وصف الفيديو من قبل المشاهدين على أنه "مرعب".

اقرأ أيضاً

كما أوضحت أن متابعي "أرمين" تساءلوا عما إذا كان على قيد الحياة أم لا، إلا أن نهاية مقطع الفيديو المؤسفة تؤكد وفاته بطريقة مروعة، كما أن رئيس الشرطة في سويسرا، أكد أنه تم العثور على جثة "أرمين" بالقرب من كانديرستيج.

إليكم الفيديو..