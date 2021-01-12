تراند اليوم : سيدة تجمد جثة والدتها ثم تبيعها بـ 30 دولار!

وكالات-الخليج 365:

أخفت امرأة أمريكية من ولاية كارولينا الشمالية جثة والدتها المتوفاة داخل ثلاجة، قبل أن تقوم ببيعها لجارها بمبلغ لم يتجاوز 30 دولاراً، بعد أن أوهمته أن ما بداخلها لحوما مثلجة وصفتها بأنها ذكرى لحقبة قديمة.

وقالت المرأة التي تدعى مارسيلا جان والبالغة من العمر 56 عاماً، لجارها أن بعضاً من أصدقائها سوف يمرون لأخذها، وهي حيلة لتمنع المشتري من فتح الثلاجة التي كانت مغلقة بشريط لاصق، مدعيةً أنه لا ينبغي فتحها حالاً.

اقرأ أيضاً

وأضافت أنها تحتوي في داخلها على محتويات مجمدة، لكن الجار لم يلتزم بالتوجيهات حين نفد صبره بعد أن تأخر الناس المفترضين لاستلام الذكرى، وقام بفتح الثلاجة بعد ثلاثة أسابيع من الشراء ليفاجأ بالجثة داخلها.

بدورها، ألقت الشرطة القبض على جيان، وبعد التحقيقات كشفت أن الوفاة للأم البالغة من العمر 75 عاماً كانت طبيعية، دون الإفصاح عن السبب الذي دفع مارسيلا للقيام بهذه الفعلة.