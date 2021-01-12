تراند اليوم : روسية لفّت العالم لتلتقط أخطر سيلفي!!

روسيا / وكالات / الخليج 365:

اعتبر الغلو في التقاط الكثير من الصور الشخصية "سيلفي/ selfie" حالة إدمان على التصوير الذاتي، كما اعتبر في الوقت ذاته أحد المؤشرات الأولية للاصابة باضطراب تشوه الجسم Body Dysmorphic Disorder!

أثبتت الدراسات العلمية التي نشرتها صحيفة "دايلي ميل" سابقا، أن هذا المرض يمكن أن يؤدي إلى عواقب نفسية قد ينتج عنها الاحساس بالاكتئاب ومحاولة ايذاء النفس بسبب عدم الشعور بالرضا عن المظهر الخارجي.

لكن رغم درجة الغلو في التقاط صور السيلفي، فان البعض لا يصلون الى درجة الاصابة بمرض نفسي، لكنهم يحاولون قدر الامكان اظهار شجاعتهم في التقاط الصور الشخصية!

مؤخرا، نشر موقع "boredpanda" مجموعة من صور السيلفي للفتاة الروسية "أنجيلا نيكولاو" (23 عاما)، لم تكثر في التقاط الصور الشخصية لها فحسب، وانما حاولت التقاط أخطرها، فصنفت كأخطر صور شخصية (سيلفي ) في العالم.

اقرأ أيضاً

تظهر هذه الفتاة الروسية ، وهي تلتقط صور سيلفي الأخطر على الإطلاق، ويضم حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" المئات من الصور وأشرطة الفيديو، معظمها على ارتفاع خطر، وحافات أخطر.. إحداها على حافة أسطح المنازل والجسور وناطحات السحاب وغيرها، في بلدان مختلفة من العالم.

انتهى